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Детский омбудсмен Москвы поделилась личным опытом борьбы с буллингом
Детский омбудсмен Москвы поделилась личным опытом борьбы с буллингом - РИА Новости, 16.06.2021
Детский омбудсмен Москвы поделилась личным опытом борьбы с буллингом
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что ее травили в школе из-за высокого роста. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:31
2021-06-16T16:38
ольга ярославская
школа
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что ее травили в школе из-за высокого роста.По ее словам, школьный буллинг был всегда, в том числе и в ее детстве, и зачастую до взрослых эта проблема не доходила, так как дети не жалуются, а переживают внутри."Я ростом 1 метр 83 сантиметра, я с 14 лет не расту. Меня буллили, не представляете как. Я год плакала, вначале плакала. У меня есть старший брат, и я ему пожаловалась, думала, что он проявит сочувствие, а он не проявил сочувствия, он научил меня драться. Все, буллинг закончился. Но я не призываю к этому, я стойкий человек, я выстояла, но мысли у меня были крайне тяжелые. Но мне помогло то, что меня любила мама, любил брат. Хотя, маме я об этом не рассказывала, она у меня учительница, я не могла маме это рассказать", - сказала Ярославская в эфире радиостанции "Говорит Москва".По ее словам, родителям в таких ситуациях обязательно нужно разговаривать со своими детьми. По мнению Ярославской, зачастую дети боятся сообщить о буллинге родителям, чтобы не показаться слабыми и не быть разлюбленными из-за этого.Ранее детский омбудсмен заявляла в интервью РИА Новости, что решить проблемы конфликтов и буллинга в школах поможет возвращение в учебные заведения службы медиации, по ее словам, нужно заново научить стороны вести диалог и договариваться.
https://ria.ru/20210601/gaydov-1734912796.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/shkola-1735057316.html
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ольга ярославская, школа, общество
Детский омбудсмен Москвы поделилась личным опытом борьбы с буллингом
16:31 16.06.2021 (обновлено: 16:38 16.06.2021)
 
© Fotolia / Monkey BusinessУченицы начальной школы сплетничают на детской площадке
Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Fotolia / Monkey Business

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала, как сама подвергалась травле в школе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что ее травили в школе из-за высокого роста.
По ее словам, школьный буллинг был всегда, в том числе и в ее детстве, и зачастую до взрослых эта проблема не доходила, так как дети не жалуются, а переживают внутри.
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1 июня, 12:00
Вадим Гайдов: случаи буллинга в школах нельзя замалчивать
"Я ростом 1 метр 83 сантиметра, я с 14 лет не расту. Меня буллили, не представляете как. Я год плакала, вначале плакала. У меня есть старший брат, и я ему пожаловалась, думала, что он проявит сочувствие, а он не проявил сочувствия, он научил меня драться. Все, буллинг закончился. Но я не призываю к этому, я стойкий человек, я выстояла, но мысли у меня были крайне тяжелые. Но мне помогло то, что меня любила мама, любил брат. Хотя, маме я об этом не рассказывала, она у меня учительница, я не могла маме это рассказать", - сказала Ярославская в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По ее словам, родителям в таких ситуациях обязательно нужно разговаривать со своими детьми. По мнению Ярославской, зачастую дети боятся сообщить о буллинге родителям, чтобы не показаться слабыми и не быть разлюбленными из-за этого.
Ранее детский омбудсмен заявляла в интервью РИА Новости, что решить проблемы конфликтов и буллинга в школах поможет возвращение в учебные заведения службы медиации, по ее словам, нужно заново научить стороны вести диалог и договариваться.
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Ольга ЯрославскаяШколаОбщество
 
 
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