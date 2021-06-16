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Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США - РИА Новости, 16.06.2021

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита в Женеве. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:46

2021-06-16T19:46

2021-06-16T20:49

россия

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита в Женеве. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Послы возвращаются к работеГлава государства отметил, что переговоры с Джо Байденом "прошли хорошо", не было никакой враждебности, встреча состоялась в "принципиальном ключе".Как отметил президент, они с Байденом договорились, что в ближайшие дни послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан вернутся к работе в Вашингтоне и Москве соответственно.Об обвинениях в кибератакахОтвечая на вопрос о кибератаках, которые якобы происходят из России, Путин озвучил данные, которые, по его словам, неизвестны широкой публике.Как отметил президент, они с Байденом договорились начать консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия в 2020 году получила десять запросов из США по поводу хакерских атак и на все дала ответы. В свою очередь, Вашингтон в минувшем году не ответил ни на один из 45 соответствующих запросов Москвы.Сотрудничество в Арктике возможноПо словам российского лидера, он убежден, что Россия и США могут и должны сотрудничать в Арктике, участники саммита подробно обсудили этот вопрос в широком формате.При этом Путин подчеркнул, что заявления американской стороны о милитаризации региона не имеют под собой никаких оснований.Об острых высказываниях БайденаПутин рассказал журналистам, что после того, как президент Байден допустил резкие высказывания в его адрес, между ними состоялся телефонный разговор.О ситуации на востоке УкраиныГоворя о ситуации на Украине, Путин отметил, что у России только одно обязательство: выполнение Минских соглашений. Он напомнил, что в ноябре 2020 года Киев представил свои планы по выполнению этих договоренностей.Президент подчеркнул, что эти предложения не имеют ничего общего с Минскими соглашениями.О тюремном заключении НавальногоОтвечая на вопрос журналистов о тюремном заключении Алексея Навального, Путин напомнил, что тот, будучи условно осужденным, не отметился в органах после выписки из немецкой больницы.О попытках США сдерживать РоссиюО признании СМИ иноагентамиПрезидент также сравнил возможности для работы журналистов в России и США. Он отметил, что телеканал RT выполняет все требования американского регулятора.Он добавил, что Байден на переговорах поднял вопрос о работе "Радио Свобода"*, которое в России признано выполняющим функции иностранного агента.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

россия

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша