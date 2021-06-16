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Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США - РИА Новости, 16.06.2021
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита в Женеве. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:46
2021-06-16T20:49
россия
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита в Женеве. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Послы возвращаются к работеГлава государства отметил, что переговоры с Джо Байденом "прошли хорошо", не было никакой враждебности, встреча состоялась в "принципиальном ключе".Как отметил президент, они с Байденом договорились, что в ближайшие дни послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан вернутся к работе в Вашингтоне и Москве соответственно.Об обвинениях в кибератакахОтвечая на вопрос о кибератаках, которые якобы происходят из России, Путин озвучил данные, которые, по его словам, неизвестны широкой публике.Как отметил президент, они с Байденом договорились начать консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия в 2020 году получила десять запросов из США по поводу хакерских атак и на все дала ответы. В свою очередь, Вашингтон в минувшем году не ответил ни на один из 45 соответствующих запросов Москвы.Сотрудничество в Арктике возможноПо словам российского лидера, он убежден, что Россия и США могут и должны сотрудничать в Арктике, участники саммита подробно обсудили этот вопрос в широком формате.При этом Путин подчеркнул, что заявления американской стороны о милитаризации региона не имеют под собой никаких оснований.Об острых высказываниях БайденаПутин рассказал журналистам, что после того, как президент Байден допустил резкие высказывания в его адрес, между ними состоялся телефонный разговор.О ситуации на востоке УкраиныГоворя о ситуации на Украине, Путин отметил, что у России только одно обязательство: выполнение Минских соглашений. Он напомнил, что в ноябре 2020 года Киев представил свои планы по выполнению этих договоренностей.Президент подчеркнул, что эти предложения не имеют ничего общего с Минскими соглашениями.О тюремном заключении НавальногоОтвечая на вопрос журналистов о тюремном заключении Алексея Навального, Путин напомнил, что тот, будучи условно осужденным, не отметился в органах после выписки из немецкой больницы.О попытках США сдерживать РоссиюО признании СМИ иноагентамиПрезидент также сравнил возможности для работы журналистов в России и США. Он отметил, что телеканал RT выполняет все требования американского регулятора.Он добавил, что Байден на переговорах поднял вопрос о работе "Радио Свобода"*, которое в России признано выполняющим функции иностранного агента.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, джо байден, владимир путин, сша

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Россия — США

19:46 16.06.2021 (обновлено: 20:49 16.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве. - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам российско-американского саммита в Женеве. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

Послы возвращаются к работе

Глава государства отметил, что переговоры с Джо Байденом "прошли хорошо", не было никакой враждебности, встреча состоялась в "принципиальном ключе".

"Темы примерно, наверное, всем известны: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения — да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике — ну вот примерный набор", — добавил Путин, уточнив, что поднимался также вопрос об Украине.

Как отметил президент, они с Байденом договорились, что в ближайшие дни послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан вернутся к работе в Вашингтоне и Москве соответственно.
"Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решения".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж
Владимир Путин

Об обвинениях в кибератаках

Отвечая на вопрос о кибератаках, которые якобы происходят из России, Путин озвучил данные, которые, по его словам, неизвестны широкой публике.
"Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте — Канада. Затем — две латиноамериканские страны. И потом Великобритания. России в этом списке стран, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж
Владимир Путин
Как отметил президент, они с Байденом договорились начать консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия в 2020 году получила десять запросов из США по поводу хакерских атак и на все дала ответы. В свою очередь, Вашингтон в минувшем году не ответил ни на один из 45 соответствующих запросов Москвы.

Сотрудничество в Арктике возможно

По словам российского лидера, он убежден, что Россия и США могут и должны сотрудничать в Арктике, участники саммита подробно обсудили этот вопрос в широком формате.
При этом Путин подчеркнул, что заявления американской стороны о милитаризации региона не имеют под собой никаких оснований.

"Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе, мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне. Инфраструктуру и военную, и пограничную, и, чего там не было, — инфраструктуру, связанную с охраной природы. Мы там создаем соответствующую базу для МЧС, имея в виду возможность спасения людей на море, если до этого дойдет, не дай бог. Или защиту окружающей среды".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж
Владимир Путин

Об острых высказываниях Байдена

Путин рассказал журналистам, что после того, как президент Байден допустил резкие высказывания в его адрес, между ними состоялся телефонный разговор.

"Президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили, он предложил встретиться — это же его инициатива, мы встретились. <...> Все, что происходит в наших странах, так или иначе за это несет ответственность политическое руководство и первые лица. <...> Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали. Допустим, это ошибка, такое тоже бывает. Но расстрелы с беспилотников или вертолетов явно гражданских лиц в Ираке — это что такое? Кто несет за это ответственность? Кто убийца?"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж
Владимир Путин

О ситуации на востоке Украины

Говоря о ситуации на Украине, Путин отметил, что у России только одно обязательство: выполнение Минских соглашений. Он напомнил, что в ноябре 2020 года Киев представил свои планы по выполнению этих договоренностей.

"Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть Вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти в Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье — выборы провести через три месяца после этих двух шагов".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что эти предложения не имеют ничего общего с Минскими соглашениями.

О тюремном заключении Навального

Отвечая на вопрос журналистов о тюремном заключении Алексея Навального, Путин напомнил, что тот, будучи условно осужденным, не отметился в органах после выписки из немецкой больницы.

"Он не явился, проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому о чем здесь можно говорить".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж
Владимир Путин

О попытках США сдерживать Россию

"Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году, в законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в американском законе. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Россию, а те, которые ее сдерживают. Это цель Соединенных Штатов, заявленная публично".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж
Владимир Путин

О признании СМИ иноагентами

Президент также сравнил возможности для работы журналистов в России и США. Он отметил, что телеканал RT выполняет все требования американского регулятора.

"Russia Today выполняет все требования американского регулятора и закона, соответствующим образом там регистрируется и так далее, и так далее. Хотя им создают достаточно много проблем с наймом персонала, с финансовыми проводками и так далее. У нас таких проблем нет".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж
Владимир Путин
Он добавил, что Байден на переговорах поднял вопрос о работе "Радио Свобода"*, которое в России признано выполняющим функции иностранного агента.

"У меня создалось впечатление, что члены американской делегации не знали, что до этого — у нас всего-то два таких средства массовой информации, которые работают на зарубежную аудиторию: Russia Today и Sputnik, — до этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила аккредитации. И только то, что мы сделали, — сделали в ответ".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж
Владимир Путин
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
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