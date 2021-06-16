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Бренд "Ставропольское качество" появится за пределами региона
Бренд "Ставропольское качество" появится за пределами региона - РИА Новости, 16.06.2021
Бренд "Ставропольское качество" появится за пределами региона
Власти Ставропольского края намерены довести долю продукции местных перерабатывающих предприятий на полках магазинов до 70% и сделать ее узнаваемой за пределами РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:43
2021-06-16T18:43
ставропольский край
ставропольский край
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Власти Ставропольского края намерены довести долю продукции местных перерабатывающих предприятий на полках магазинов до 70% и сделать ее узнаваемой за пределами региона, в том числе за счет внедрения бренда "Ставропольское качество", сообщили в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Уточняется, что крупные торговые сети наладили партнерские отношения с товаропроизводителями Ставрополья и выложили на полках магазинов ассортимент продукции от 40 до 150 местных товаропроизводителей.Ведомство планирует введение маркировки "Ставропольское качество", которая позволит ориентироваться при выборе товаров. За появление этого бренда высказались 60% покупателей, участвовавших в проведенном в продуктовых магазинах Ставрополья анкетировании.
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ставропольский край, экономика

Бренд "Ставропольское качество" появится за пределами региона

18:43 16.06.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПродажа собранного урожая клубники в крестьянско-фермерском хозяйстве в Ставропольском крае
Продажа собранного урожая клубники в крестьянско-фермерском хозяйстве в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СТАВРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Власти Ставропольского края намерены довести долю продукции местных перерабатывающих предприятий на полках магазинов до 70% и сделать ее узнаваемой за пределами региона, в том числе за счет внедрения бренда "Ставропольское качество", сообщили в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
"Сегодня продукцию ставропольских предприятий на полках магазинов выделяют специальными стикерами "Покупай ставропольское!". Такая визуализация используется более чем в 3 тысячах предприятий розничной торговли края, а также на розничных рынках. Еще одно направление по продвижению местной продукции - использование фирменной торговли. В крае у ставропольских производителей более 500 фирменных магазинов. Комитет подписывает соглашения с ними о присутствии на их полках не менее 70% продуктов, произведенных в крае", - говорится в сообщении.
Уточняется, что крупные торговые сети наладили партнерские отношения с товаропроизводителями Ставрополья и выложили на полках магазинов ассортимент продукции от 40 до 150 местных товаропроизводителей.
"В целом доля продукции товаропроизводителей Ставропольского края в магазинах федеральных и региональных сетей составляет по разным позициям от 39 до 93%. Наибольший процент отмечается по хлебу и хлебобулочным изделиям (93%), мясу птицы (71%), молоку и молочной продукции (42%), воде минеральной (46%), мясу и мясным деликатесам (51%)", - пояснили в комитете.
Ведомство планирует введение маркировки "Ставропольское качество", которая позволит ориентироваться при выборе товаров. За появление этого бренда высказались 60% покупателей, участвовавших в проведенном в продуктовых магазинах Ставрополья анкетировании.
"На основе полученных данных мы разрабатываем стратегию дальнейшего продвижения продукции ставропольских товаропроизводителей в рамках проекта "Покупай ставропольское!". Ведь, как правильно отметили почти все наши покупатели, производство и покупка товаров ставропольских производителей хорошо стимулирует региональную экономику. Только по итогам прошлого года объем отгруженных товаров составил почти 116 миллиардов рублей, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности перечислили налогов в бюджеты всех уровней около 12 миллиардов рублей", - сказал руководитель комитета Денис Полюбин.
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