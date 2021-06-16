https://ria.ru/20210616/brend-1737279722.html

Бренд "Ставропольское качество" появится за пределами региона

Бренд "Ставропольское качество" появится за пределами региона - РИА Новости, 16.06.2021

Бренд "Ставропольское качество" появится за пределами региона

Власти Ставропольского края намерены довести долю продукции местных перерабатывающих предприятий на полках магазинов до 70% и сделать ее узнаваемой за пределами РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:43

2021-06-16T18:43

2021-06-16T18:43

ставропольский край

ставропольский край

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Власти Ставропольского края намерены довести долю продукции местных перерабатывающих предприятий на полках магазинов до 70% и сделать ее узнаваемой за пределами региона, в том числе за счет внедрения бренда "Ставропольское качество", сообщили в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Уточняется, что крупные торговые сети наладили партнерские отношения с товаропроизводителями Ставрополья и выложили на полках магазинов ассортимент продукции от 40 до 150 местных товаропроизводителей.Ведомство планирует введение маркировки "Ставропольское качество", которая позволит ориентироваться при выборе товаров. За появление этого бренда высказались 60% покупателей, участвовавших в проведенном в продуктовых магазинах Ставрополья анкетировании.

https://ria.ru/20210608/informsistema-1736214679.html

ставропольский край

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2021

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ставропольский край, экономика