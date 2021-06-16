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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/blm-1737306992.html
Путин прокомментировал движение Black Lives Matter в США
Путин прокомментировал движение Black Lives Matter в США - РИА Новости, 16.06.2021
Путин прокомментировал движение Black Lives Matter в США
Президент РФ Владимир Путин, комментируя появление в США движения Black Lives Matter, заявил, что Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:21
2021-06-16T20:47
саммит путина и байдена
россия
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владимир путин
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя появление в США движения Black Lives Matter, заявил, что Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории, и не допустит этого."Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после известных событий, после убийства афроамериканца и создания целого движения Black Lives Matter. Я сейчас не буду это комментировать, просто хочу сказать, что вот то, что мы видели - погромы, то, что мы видели нарушение закона и так далее, и так далее. Мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории. И сделаем все, чтобы этого не допустить", - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.Он также напомнил о том, что после выборов президент США люди с политическими требованиями вошли в Конгресс США, одну из участниц полицейский застрелил на месте, хотя она не угрожала полицейскому оружием."Против 400 человек возбуждены уголовные дела, им грозит тюремное заключение до 20, а может быть, до 25 лет. Их объявляют внутренними террористами, обвиняют в ряде других преступлений. Семьдесят было арестовано сразу, и только 30 из них до сих пор находятся под арестом. Тоже на каком основании - непонятно, ведь никто из официальных властей Штатов нас об этом не информирует", - добавил Путин.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин прокомментировал движение Black Lives Matter в США
20:21 16.06.2021 (обновлено: 20:47 16.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве. - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин прокомментировал движение Black Lives Matter в США

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя появление в США движения Black Lives Matter, заявил, что Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории, и не допустит этого.
"Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после известных событий, после убийства афроамериканца и создания целого движения Black Lives Matter. Я сейчас не буду это комментировать, просто хочу сказать, что вот то, что мы видели - погромы, то, что мы видели нарушение закона и так далее, и так далее. Мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории. И сделаем все, чтобы этого не допустить", - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.
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Он также напомнил о том, что после выборов президент США люди с политическими требованиями вошли в Конгресс США, одну из участниц полицейский застрелил на месте, хотя она не угрожала полицейскому оружием.
"Против 400 человек возбуждены уголовные дела, им грозит тюремное заключение до 20, а может быть, до 25 лет. Их объявляют внутренними террористами, обвиняют в ряде других преступлений. Семьдесят было арестовано сразу, и только 30 из них до сих пор находятся под арестом. Тоже на каком основании - непонятно, ведь никто из официальных властей Штатов нас об этом не информирует", - добавил Путин.
 
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