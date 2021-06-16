https://ria.ru/20210616/belozertsev-1737232149.html

Суд оставил Белозерцева в СИЗО

Суд оставил Белозерцева в СИЗО - РИА Новости, 16.06.2021

Суд оставил Белозерцева в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:45

2021-06-16T14:45

2021-06-16T14:45

россия

иван белозерцев

борис шпигель

владимир путин

пензенская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602332194_0:373:2674:1877_1920x0_80_0_0_c9b6b99dc766acd6bf7ad70dc648c181.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Из описательно-мотивировочной части исключена ссылка на показания свидетеля, во вводной части постановления уточнены инициалы следователя, участвовавшего в рассмотрении ходатайства следствия в суде первой инстанции. В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.По делу также проходят глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор компании "Фармация" Антон Колосков, бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и другой сотрудник представительства Геннадий Марков. Все они находятся под стражей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/furgal-1735048620.html

https://ria.ru/20210603/primore-1735353512.html

россия

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван белозерцев, борис шпигель, владимир путин, пензенская область, происшествия