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Суд оставил Белозерцева в СИЗО
Суд оставил Белозерцева в СИЗО - РИА Новости, 16.06.2021
Суд оставил Белозерцева в СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:45
2021-06-16T14:45
россия
иван белозерцев
борис шпигель
владимир путин
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Из описательно-мотивировочной части исключена ссылка на показания свидетеля, во вводной части постановления уточнены инициалы следователя, участвовавшего в рассмотрении ходатайства следствия в суде первой инстанции. В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.По делу также проходят глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор компании "Фармация" Антон Колосков, бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и другой сотрудник представительства Геннадий Марков. Все они находятся под стражей.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/furgal-1735048620.html
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россия, иван белозерцев, борис шпигель, владимир путин, пензенская область, происшествия
Суд оставил Белозерцева в СИЗО
14:45 16.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного судаГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

Мосгорсуд оставил в СИЗО губернатора Пензенской области Белозерцева

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Из описательно-мотивировочной части исключена ссылка на показания свидетеля, во вводной части постановления уточнены инициалы следователя, участвовавшего в рассмотрении ходатайства следствия в суде первой инстанции. В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 10:27В России
Арест экс-губернатора Фургала может быть продлен до года
По делу также проходят глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор компании "Фармация" Антон Колосков, бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и другой сотрудник представительства Геннадий Марков. Все они находятся под стражей.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.
Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
Кандидат от КПРФ на выборах главы Приморья Андрей Ищенко в Приморском краевом суде во Владивостоке. 10 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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РоссияИван БелозерцевБорис ШпигельВладимир ПутинПензенская областьПроисшествия
 
 
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