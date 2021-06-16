Суд оставил Белозерцева в СИЗО
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного судаГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Мосгорсуд оставил в СИЗО губернатора Пензенской области Белозерцева
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому по делу о коррупции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Из описательно-мотивировочной части исключена ссылка на показания свидетеля, во вводной части постановления уточнены инициалы следователя, участвовавшего в рассмотрении ходатайства следствия в суде первой инстанции. В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.
По делу также проходят глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор компании "Фармация" Антон Колосков, бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и другой сотрудник представительства Геннадий Марков. Все они находятся под стражей.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.
Контракты были связаны с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий, закупаемых за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".