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Байден жестко ответил на вопрос журналистки о встрече с Путиным
Байден жестко ответил на вопрос журналистки о встрече с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021
Байден жестко ответил на вопрос журналистки о встрече с Путиным
Президент США Джо Байден указал американской журналистке, что она занимается не своим делом, если не видит конструктива на саммите РФ-США. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T23:29
2021-06-16T23:29
2021-06-16T23:29
саммит путина и байдена
россия
джо байден
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден указал американской журналистке, что она занимается не своим делом, если не видит конструктива на саммите РФ-США."Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не тем делом",- сказал Байден журналистке.Так он отреагировал на очередной вопрос, можно ли и вовсе считать встречу с Путиным "конструктивной". Позже пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США извинился перед журналисткой Кейтлин Коллинз за резкость. "Я не должен быть таким умником", - сказал Байден.Он подчеркнул, что не отказывается от своих слов: реалистом быть важно, но и оптимистом переставать быть нельзя. Сама Коллинз в эфире CNN сказала, что извинения от президента США были необязательны, поскольку задавать вопросы - это работа журналиста.
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россия, джо байден, сша, в мире
Байден жестко ответил на вопрос журналистки о встрече с Путиным
Байден заявил журналистке, что она занимается не своим делом
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
указал американской журналистке, что она занимается не своим делом, если не видит конструктива на саммите РФ-США.
"Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не тем делом",- сказал Байден журналистке.
Так он отреагировал на очередной вопрос, можно ли и вовсе считать встречу с Путиным "конструктивной". Позже пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США извинился перед журналисткой Кейтлин Коллинз за резкость. "Я не должен быть таким умником", - сказал Байден.
Он подчеркнул, что не отказывается от своих слов: реалистом быть важно, но и оптимистом переставать быть нельзя. Сама Коллинз в эфире CNN сказала, что извинения от президента США были необязательны, поскольку задавать вопросы - это работа журналиста.