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Россия не хочет быть "Верхней Вольтой с ядерным оружием", заявил Байден

Россия не хочет быть "Верхней Вольтой с ядерным оружием", заявил Байден - РИА Новости, 17.06.2021

Россия не хочет быть "Верхней Вольтой с ядерным оружием", заявил Байден

Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается остаться релевантной в мире, находясь при этом в сложной ситуации. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-16T22:50

2021-06-16T22:50

2021-06-17T03:54

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается остаться релевантной в мире, находясь при этом в сложной ситуации."Россия в очень сложной ситуации. Их давит Китай. Они отчаянно пытаются остаться мировой державой", - сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы."Они пытаются остаться релевантными. Они не хотят быть, как заявляли некоторые критики, "Верхней Вольтой с ядерным оружием", - сказал Байден.В среду Байден в Женеве провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

россия

женева (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире