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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/bayden-1737324059.html
Россия не хочет быть "Верхней Вольтой с ядерным оружием", заявил Байден
Россия не хочет быть "Верхней Вольтой с ядерным оружием", заявил Байден - РИА Новости, 17.06.2021
Россия не хочет быть "Верхней Вольтой с ядерным оружием", заявил Байден
Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается остаться релевантной в мире, находясь при этом в сложной ситуации. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-16T22:50
2021-06-17T03:54
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается остаться релевантной в мире, находясь при этом в сложной ситуации."Россия в очень сложной ситуации. Их давит Китай. Они отчаянно пытаются остаться мировой державой", - сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы."Они пытаются остаться релевантными. Они не хотят быть, как заявляли некоторые критики, "Верхней Вольтой с ядерным оружием", - сказал Байден.В среду Байден в Женеве провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Россия не хочет быть "Верхней Вольтой с ядерным оружием", заявил Байден
22:50 16.06.2021 (обновлено: 03:54 17.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Джо Байден считает, что Россия не хочет выглядеть "Верхней Вольтой с ядерным оружием"

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается остаться релевантной в мире, находясь при этом в сложной ситуации.
"Россия в очень сложной ситуации. Их давит Китай. Они отчаянно пытаются остаться мировой державой", - сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы.
"Они пытаются остаться релевантными. Они не хотят быть, как заявляли некоторые критики, "Верхней Вольтой с ядерным оружием", - сказал Байден.
В среду Байден в Женеве провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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