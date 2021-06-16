https://ria.ru/20210616/bayden-1737321346.html

Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия

Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия - РИА Новости, 16.06.2021

Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия

Президент США Джо Байден заявил, что смешно сравнивать обращение России с оппозицией с действиями американских властей при протестах в США и штурме Капитолия. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:17

2021-06-16T22:17

2021-06-16T22:17

саммит путина и байдена

россия

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737308641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6992940685b5c42a156a7e7b1dfe4f87.jpg

ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что смешно сравнивать обращение России с оппозицией с действиями американских властей при протестах в США и штурме Капитолия.После встречи с Байденом на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о преследовании в России оппозиционеров, напомнил, что в США после захвата Капитолия сторонниками проигравшего на выборах президента, было арестовано порядка 400 человек."Это смешное сравнение", - сказал Байден на пресс-конференции.Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире