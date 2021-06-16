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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/bayden-1737321346.html
Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия
Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия - РИА Новости, 16.06.2021
Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия
Президент США Джо Байден заявил, что смешно сравнивать обращение России с оппозицией с действиями американских властей при протестах в США и штурме Капитолия. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:17
2021-06-16T22:17
саммит путина и байдена
россия
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что смешно сравнивать обращение России с оппозицией с действиями американских властей при протестах в США и штурме Капитолия.После встречи с Байденом на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о преследовании в России оппозиционеров, напомнил, что в США после захвата Капитолия сторонниками проигравшего на выборах президента, было арестовано порядка 400 человек."Это смешное сравнение", - сказал Байден на пресс-конференции.Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.
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россия, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия
22:17 16.06.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Байден назвал сравнение незаконных акций в России со штурмом Капитолия смешным

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что смешно сравнивать обращение России с оппозицией с действиями американских властей при протестах в США и штурме Капитолия.
После встречи с Байденом на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о преследовании в России оппозиционеров, напомнил, что в США после захвата Капитолия сторонниками проигравшего на выборах президента, было арестовано порядка 400 человек.
"Это смешное сравнение", - сказал Байден на пресс-конференции.
Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
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