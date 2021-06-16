https://ria.ru/20210616/bayden-1737321346.html
Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия
Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия - РИА Новости, 16.06.2021
Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия
Президент США Джо Байден заявил, что смешно сравнивать обращение России с оппозицией с действиями американских властей при протестах в США и штурме Капитолия. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:17
2021-06-16T22:17
2021-06-16T22:17
саммит путина и байдена
россия
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737308641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6992940685b5c42a156a7e7b1dfe4f87.jpg
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что смешно сравнивать обращение России с оппозицией с действиями американских властей при протестах в США и штурме Капитолия.После встречи с Байденом на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о преследовании в России оппозиционеров, напомнил, что в США после захвата Капитолия сторонниками проигравшего на выборах президента, было арестовано порядка 400 человек."Это смешное сравнение", - сказал Байден на пресс-конференции.Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737308641_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_3d546e840c0063e9cafc276fe154a486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия
Байден назвал сравнение незаконных акций в России со штурмом Капитолия смешным