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Байден раскритиковал журналистов после встречи с Путиным
Байден раскритиковал журналистов после встречи с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021
Байден раскритиковал журналистов после встречи с Путиным
Президент США Джо Байден раскритиковал американскую прессу за негативный настрой относительно саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T22:00
2021-06-16T22:00
2021-06-16T22:20
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден раскритиковал американскую прессу за негативный настрой относительно саммита с российским коллегой Владимиром Путиным."Вы настроены негативно", - сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы перед вылетом в США.Он подчеркнул, что понимает попытки задать ему вопрос скорее в отрицательном ключе."Чтобы сделать репортаж, вы должны быть негативными... Вы никогда не задаете позитивных вопросов", - сказал президент США."Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, что вы хотите негативных взглядов", - добавил он.Байден подчеркнул, что не будет делиться с прессой своими дальнейшими ожиданиями или подробностями о встрече.Первый саммит президентов России и США после президентских выборов прошел в среду в Женеве.
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Байден раскритиковал журналистов после встречи с Путиным
22:00 16.06.2021 (обновлено: 22:20 16.06.2021)
Байден раскритиковал американскую прессу за негативный настрой относительно саммита с Путиным
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
раскритиковал американскую прессу за негативный настрой относительно саммита с российским коллегой Владимиром Путиным
.
"Вы настроены негативно", - сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы
перед вылетом в США.
Он подчеркнул, что понимает попытки задать ему вопрос скорее в отрицательном ключе.
"Чтобы сделать репортаж, вы должны быть негативными... Вы никогда не задаете позитивных вопросов", - сказал президент США.
"Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, что вы хотите негативных взглядов", - добавил он.
Байден подчеркнул, что не будет делиться с прессой своими дальнейшими ожиданиями или подробностями о встрече.
Первый саммит президентов России
и США после президентских выборов прошел в среду в Женеве.