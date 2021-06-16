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Байден раскритиковал журналистов после встречи с Путиным

Байден раскритиковал журналистов после встречи с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021

Байден раскритиковал журналистов после встречи с Путиным

Президент США Джо Байден раскритиковал американскую прессу за негативный настрой относительно саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:00

2021-06-16T22:00

2021-06-16T22:20

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден раскритиковал американскую прессу за негативный настрой относительно саммита с российским коллегой Владимиром Путиным."Вы настроены негативно", - сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы перед вылетом в США.Он подчеркнул, что понимает попытки задать ему вопрос скорее в отрицательном ключе."Чтобы сделать репортаж, вы должны быть негативными... Вы никогда не задаете позитивных вопросов", - сказал президент США."Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, что вы хотите негативных взглядов", - добавил он.Байден подчеркнул, что не будет делиться с прессой своими дальнейшими ожиданиями или подробностями о встрече.Первый саммит президентов России и США после президентских выборов прошел в среду в Женеве.

россия

женева (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире