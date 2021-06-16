https://ria.ru/20210616/bayden-1737314780.html
Байден не стал отвечать, доверяет ли он Путину
Байден не стал отвечать, доверяет ли он Путину - РИА Новости, 16.06.2021
Байден не стал отвечать, доверяет ли он Путину
Президент США Джо Байден не ответил на вопрос журналиста о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину, и подчеркнул, что дело не в доверии, а в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T21:17
2021-06-16T21:17
2021-06-16T21:17
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джо байден
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не ответил на вопрос журналиста о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину, и подчеркнул, что дело не в доверии, а в собственных интересах и верификации."Слушайте, дело не в доверии, а в собственных интересах и в верификации собственных интересов. Вот о чем это", - сказал американский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Женеве.
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джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Байден не стал отвечать, доверяет ли он Путину
Байден не стал отвечать, доверяет ли он Путину