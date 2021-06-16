https://ria.ru/20210616/bayden-1737314780.html

Байден не стал отвечать, доверяет ли он Путину

Байден не стал отвечать, доверяет ли он Путину - РИА Новости, 16.06.2021

Байден не стал отвечать, доверяет ли он Путину

Президент США Джо Байден не ответил на вопрос журналиста о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину, и подчеркнул, что дело не в доверии, а в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T21:17

2021-06-16T21:17

2021-06-16T21:17

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737312186_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c13511e0139d32ca141022e9acdbe57.jpg

ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не ответил на вопрос журналиста о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину, и подчеркнул, что дело не в доверии, а в собственных интересах и верификации."Слушайте, дело не в доверии, а в собственных интересах и в верификации собственных интересов. Вот о чем это", - сказал американский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Женеве.

https://ria.ru/20210616/bayden-1737312047.html

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире