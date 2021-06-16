https://ria.ru/20210616/bayden-1737307269.html

Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми

Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми - РИА Новости, 16.06.2021

Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми

Президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:23

2021-06-16T20:23

2021-06-16T23:45

саммит путина и байдена

россия

владимир путин

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.Джо Байден после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что личную встречу между лидерами заменить ничем нельзя."Замены ...личной встречи между лидерами нет", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства. Джо Байден добавил, что выполнил то, ради чего приехал на саммит."Я сделал то, за чем приехал. Во-первых, определить сферы, по которым обе страны могут работать, чтобы продвигать наш общий интерес и принести пользу миру. Во-вторых, общаться напрямую ... И в-третьих, четко выразить приоритеты наших стран, наши ценности", - заявил он.

https://ria.ru/20210616/putin-1737299253.html

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"Есть реальная перспектива улучшить отношения между странами" – Байден о России и США Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам встречи с Путиным в Женеве. 2021-06-16T20:23 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, владимир путин, сша, в мире