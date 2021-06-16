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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/bayden-1737307269.html
Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми
Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми - РИА Новости, 16.06.2021
Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми
Президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:23
2021-06-16T23:45
саммит путина и байдена
россия
владимир путин
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.Джо Байден после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что личную встречу между лидерами заменить ничем нельзя."Замены ...личной встречи между лидерами нет", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства. Джо Байден добавил, что выполнил то, ради чего приехал на саммит."Я сделал то, за чем приехал. Во-первых, определить сферы, по которым обе страны могут работать, чтобы продвигать наш общий интерес и принести пользу миру. Во-вторых, общаться напрямую ... И в-третьих, четко выразить приоритеты наших стран, наши ценности", - заявил он.
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"Есть реальная перспектива улучшить отношения между странами" – Байден о России и США
Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам встречи с Путиным в Женеве.
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россия, владимир путин, сша, в мире
Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми
20:23 16.06.2021 (обновлено: 23:45 16.06.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
© POOL
Перейти в фотобанк

Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.

"Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми", - заявил Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным.

Джо Байден после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что личную встречу между лидерами заменить ничем нельзя.
"Замены ...личной встречи между лидерами нет", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского государства.
Джо Байден добавил, что выполнил то, ради чего приехал на саммит.
"Я сделал то, за чем приехал. Во-первых, определить сферы, по которым обе страны могут работать, чтобы продвигать наш общий интерес и принести пользу миру. Во-вторых, общаться напрямую ... И в-третьих, четко выразить приоритеты наших стран, наши ценности", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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