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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/bayden-1737248502.html
Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме
Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме - РИА Новости, 16.06.2021
Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден на встрече в Женеве не кивал в ответ на вопрос, верит ли он российскому лидеру Владимиру Путину, заявила директор Белого дома по... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:01
2021-06-16T17:23
саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече в Женеве не кивал в ответ на вопрос, верит ли он российскому лидеру Владимиру Путину, заявила директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд.Ведущая PBS Ямиш Алсиндор написала в Twitter, что Байден перед началом встречи кивнул в ответ на вопрос, верит ли он Путину. Аналогичный вывод сделали и другие журналисты пула."Это была хаотичная давка, репортеры кричали поверх друг друга. Президент совершенно очевидно не отвечал на какой-либо конкретный вопрос, а просто кивнул в знак того, что признает прессу в целом. Он лишь два дня назад сказал на пресс-конференции: "Сначала проверяй, потом доверяй", — написала представитель Белого дома в Twitter.
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джо байден, владимир путин, женева (город), в мире
Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме
16:01 16.06.2021 (обновлено: 17:23 16.06.2021)
 
© REUTERS / Saul Loeb/PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

В Белом доме заявили, что перед саммитом Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли он Путину

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече в Женеве не кивал в ответ на вопрос, верит ли он российскому лидеру Владимиру Путину, заявила директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд.
Ведущая PBS Ямиш Алсиндор написала в Twitter, что Байден перед началом встречи кивнул в ответ на вопрос, верит ли он Путину. Аналогичный вывод сделали и другие журналисты пула.
"Это была хаотичная давка, репортеры кричали поверх друг друга. Президент совершенно очевидно не отвечал на какой-либо конкретный вопрос, а просто кивнул в знак того, что признает прессу в целом. Он лишь два дня назад сказал на пресс-конференции: "Сначала проверяй, потом доверяй", — написала представитель Белого дома в Twitter.
Президент США Джо Байден во время прибытия в Женеву перед встречей с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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