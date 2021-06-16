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Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме
Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме - РИА Новости, 16.06.2021
Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден на встрече в Женеве не кивал в ответ на вопрос, верит ли он российскому лидеру Владимиру Путину, заявила директор Белого дома по... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:01
2021-06-16T16:01
2021-06-16T17:23
саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече в Женеве не кивал в ответ на вопрос, верит ли он российскому лидеру Владимиру Путину, заявила директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд.Ведущая PBS Ямиш Алсиндор написала в Twitter, что Байден перед началом встречи кивнул в ответ на вопрос, верит ли он Путину. Аналогичный вывод сделали и другие журналисты пула."Это была хаотичная давка, репортеры кричали поверх друг друга. Президент совершенно очевидно не отвечал на какой-либо конкретный вопрос, а просто кивнул в знак того, что признает прессу в целом. Он лишь два дня назад сказал на пресс-конференции: "Сначала проверяй, потом доверяй", — написала представитель Белого дома в Twitter.
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джо байден, владимир путин, женева (город), в мире
Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме
16:01 16.06.2021 (обновлено: 17:23 16.06.2021)
В Белом доме заявили, что перед саммитом Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли он Путину