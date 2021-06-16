https://ria.ru/20210616/bayden-1737248502.html

Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме

Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме - РИА Новости, 16.06.2021

Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли Путину, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден на встрече в Женеве не кивал в ответ на вопрос, верит ли он российскому лидеру Владимиру Путину, заявила директор Белого дома по... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:01

2021-06-16T16:01

2021-06-16T17:23

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

женева (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737247597_0:332:3048:2048_1920x0_80_0_0_0fee05217863ee8fb2d085a100b3af91.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече в Женеве не кивал в ответ на вопрос, верит ли он российскому лидеру Владимиру Путину, заявила директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд.Ведущая PBS Ямиш Алсиндор написала в Twitter, что Байден перед началом встречи кивнул в ответ на вопрос, верит ли он Путину. Аналогичный вывод сделали и другие журналисты пула."Это была хаотичная давка, репортеры кричали поверх друг друга. Президент совершенно очевидно не отвечал на какой-либо конкретный вопрос, а просто кивнул в знак того, что признает прессу в целом. Он лишь два дня назад сказал на пресс-конференции: "Сначала проверяй, потом доверяй", — написала представитель Белого дома в Twitter.

https://ria.ru/20210616/otnosheniya-1737225734.html

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, женева (город), в мире