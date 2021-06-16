https://ria.ru/20210616/bayden-1737163638.html

Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер

Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер - РИА Новости, 16.06.2021

Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер

Группа из пятнадцати американских законодателей в преддверии саммита РФ-США в Женеве направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала к... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T07:02

2021-06-16T07:02

2021-06-16T07:02

россия

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736863348_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_1716880f774f9d74274d0e1408ec26d1.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Группа из пятнадцати американских законодателей в преддверии саммита РФ-США в Женеве направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала к сотрудничеству с Россией в различных сферах, имеющих глобальное значение, включая контроль за вооружениями и борьбу с изменением климата.Текст письма приводится на личном сайте члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Прамилы Джаяпал.Законодатели поддержали встречу, отметив, что все президенты США, начиная с Франклина Рузвельта, проводили личные встречи с лидерами СССР и России.В письме отмечается, что на Россию и США приходится 90% ядерных боеголовок в мире и дипломатическое взаимодействие между двумя государствами необходимо, чтобы избежать наращивания ядерных потенциалов или даже ядерной войны. В этой связи конгрессмены призвали президента к "пересмотру и отмене нынешних предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения".Наконец, законодатели выразили надежду, что саммит позволит как защитить суверенитет США и партнеров, так и добиться мирного урегулирования конфликтов, например, конфликта на востоке Украины, который временами угрожал перерасти в более масштабную войну. "Считаем, что вооруженный конфликт между Россией и Соединенными Штатами был бы катастрофой для обеих стран, Европы, наших союзников и всего мира", - говорится в письме.Саммит Россия - США запланирован на 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737160848.html

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737160214.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, сша, в мире