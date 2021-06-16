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https://ria.ru/20210616/bayden-1737163638.html
Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер - РИА Новости, 16.06.2021
Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
Группа из пятнадцати американских законодателей в преддверии саммита РФ-США в Женеве направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала к... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T07:02
2021-06-16T07:02
россия
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Группа из пятнадцати американских законодателей в преддверии саммита РФ-США в Женеве направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала к сотрудничеству с Россией в различных сферах, имеющих глобальное значение, включая контроль за вооружениями и борьбу с изменением климата.Текст письма приводится на личном сайте члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Прамилы Джаяпал.Законодатели поддержали встречу, отметив, что все президенты США, начиная с Франклина Рузвельта, проводили личные встречи с лидерами СССР и России.В письме отмечается, что на Россию и США приходится 90% ядерных боеголовок в мире и дипломатическое взаимодействие между двумя государствами необходимо, чтобы избежать наращивания ядерных потенциалов или даже ядерной войны. В этой связи конгрессмены призвали президента к "пересмотру и отмене нынешних предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения".Наконец, законодатели выразили надежду, что саммит позволит как защитить суверенитет США и партнеров, так и добиться мирного урегулирования конфликтов, например, конфликта на востоке Украины, который временами угрожал перерасти в более масштабную войну. "Считаем, что вооруженный конфликт между Россией и Соединенными Штатами был бы катастрофой для обеих стран, Европы, наших союзников и всего мира", - говорится в письме.Саммит Россия - США запланирован на 16 июня в Женеве.
https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737160848.html
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россия, джо байден, сша, в мире
Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
07:02 16.06.2021
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / POOL

Группа конгрессменов призвала Джо Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Группа из пятнадцати американских законодателей в преддверии саммита РФ-США в Женеве направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала к сотрудничеству с Россией в различных сферах, имеющих глобальное значение, включая контроль за вооружениями и борьбу с изменением климата.
Текст письма приводится на личном сайте члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Прамилы Джаяпал.
"Надеемся, что в ходе переговоров Вы отдадите приоритет сферам, в которых США и Россия смогут работать ради снижения напряженности в спорных областях и сотрудничества по вопросам глобальной значимости, таким как контроль за вооружениями во избежание новой ядерной гонки, борьба с изменением климата, борьба с насильственным экстремизмом, снижение киберугроз национальным экономикам и инфраструктуре, а также сокращение глобального неравенства", - говорится в письме.
Законодатели поддержали встречу, отметив, что все президенты США, начиная с Франклина Рузвельта, проводили личные встречи с лидерами СССР и России.
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В письме отмечается, что на Россию и США приходится 90% ядерных боеголовок в мире и дипломатическое взаимодействие между двумя государствами необходимо, чтобы избежать наращивания ядерных потенциалов или даже ядерной войны. В этой связи конгрессмены призвали президента к "пересмотру и отмене нынешних предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения".
Наконец, законодатели выразили надежду, что саммит позволит как защитить суверенитет США и партнеров, так и добиться мирного урегулирования конфликтов, например, конфликта на востоке Украины, который временами угрожал перерасти в более масштабную войну. "Считаем, что вооруженный конфликт между Россией и Соединенными Штатами был бы катастрофой для обеих стран, Европы, наших союзников и всего мира", - говорится в письме.
Саммит Россия - США запланирован на 16 июня в Женеве.
Оксана Маркарова
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