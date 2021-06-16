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Задержан еще один участник банды Басаева
Задержан еще один участник банды Басаева - РИА Новости, 16.06.2021
Задержан еще один участник банды Басаева
Следственный комитет сообщил о задержании члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в 2000 году. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:45
2021-06-16T19:35
северо-кавказский федеральный округ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следственный комитет сообщил о задержании члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в 2000 году.Следователи собираются предъявить обвинения Алханову по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.СК будет просить суд арестовать фигуранта.В 2000 году бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Псковской области вели бой в Шатойском районе против 2500 боевиков Басаева и арабского наемника Хаттаба. Десантники успели занять высоту 776, почти два дня они сопротивлялись бандитам, но потом противники ворвались в окопы и начался рукопашный бой.В итоге командир принял решение связаться с артиллерией и вызвать огонь на себя. Выжили шесть силовиков, 84 погибли. Однако роте удалось задержать врага и получить время для подхода резерва федеральных сил. Лишь некоторым террористам удалось сбежать из ущелья.
https://ria.ru/20210305/banda-1600134556.html
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северо-кавказский федеральный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Задержан еще один участник банды Басаева
17:45 16.06.2021 (обновлено: 19:35 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Задержан член банды Басаева, причастный к нападению на псковских десантников в 2000 году

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следственный комитет сообщил о задержании члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в 2000 году.

"Во взаимодействии с подразделением ФСБ России и Главным Управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в совершении преступления задержан член банды Басаева — уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов", — говорится в публикации.

Следователи собираются предъявить обвинения Алханову по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.
СК будет просить суд арестовать фигуранта.
Житель Ставропольского края Тахир Бегельдиев, задержанный по подозрению в участии в вооруженном вторжении бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в Республику Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 18:31
Напавшие на военных члены банды Басаева получили 13 и 14 лет колонии
В 2000 году бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Псковской области вели бой в Шатойском районе против 2500 боевиков Басаева и арабского наемника Хаттаба. Десантники успели занять высоту 776, почти два дня они сопротивлялись бандитам, но потом противники ворвались в окопы и начался рукопашный бой.
В итоге командир принял решение связаться с артиллерией и вызвать огонь на себя. Выжили шесть силовиков, 84 погибли. Однако роте удалось задержать врага и получить время для подхода резерва федеральных сил. Лишь некоторым террористам удалось сбежать из ущелья.
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Северо-Кавказский Федеральный округФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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