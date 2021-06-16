Задержан еще один участник банды Басаева
17:45 16.06.2021 (обновлено: 19:35 16.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Задержан член банды Басаева, причастный к нападению на псковских десантников в 2000 году
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следственный комитет сообщил о задержании члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в 2000 году.
"Во взаимодействии с подразделением ФСБ России и Главным Управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в совершении преступления задержан член банды Басаева — уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов", — говорится в публикации.
Следователи собираются предъявить обвинения Алханову по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.
СК будет просить суд арестовать фигуранта.
В 2000 году бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Псковской области вели бой в Шатойском районе против 2500 боевиков Басаева и арабского наемника Хаттаба. Десантники успели занять высоту 776, почти два дня они сопротивлялись бандитам, но потом противники ворвались в окопы и начался рукопашный бой.
В итоге командир принял решение связаться с артиллерией и вызвать огонь на себя. Выжили шесть силовиков, 84 погибли. Однако роте удалось задержать врага и получить время для подхода резерва федеральных сил. Лишь некоторым террористам удалось сбежать из ущелья.
25 марта, 11:06ФСБ показала видео задержания члена банды Басаева