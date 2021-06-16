https://ria.ru/20210616/basaev-1737274328.html

Задержан еще один участник банды Басаева

Задержан еще один участник банды Басаева - РИА Новости, 16.06.2021

Задержан еще один участник банды Басаева

Следственный комитет сообщил о задержании члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в 2000 году. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:45

2021-06-16T17:45

2021-06-16T19:35

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следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следственный комитет сообщил о задержании члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в 2000 году.Следователи собираются предъявить обвинения Алханову по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.СК будет просить суд арестовать фигуранта.В 2000 году бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Псковской области вели бой в Шатойском районе против 2500 боевиков Басаева и арабского наемника Хаттаба. Десантники успели занять высоту 776, почти два дня они сопротивлялись бандитам, но потом противники ворвались в окопы и начался рукопашный бой.В итоге командир принял решение связаться с артиллерией и вызвать огонь на себя. Выжили шесть силовиков, 84 погибли. Однако роте удалось задержать врага и получить время для подхода резерва федеральных сил. Лишь некоторым террористам удалось сбежать из ущелья.

https://ria.ru/20210305/banda-1600134556.html

https://ria.ru/20210325/basaev-1602766599.html

северо-кавказский федеральный округ

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2021

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северо-кавказский федеральный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия