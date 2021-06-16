Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки
03:11 16.06.2021 (обновлено: 05:08 16.06.2021)
Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Полиция во Владивостоке ищет хулигана, который в ходе дорожного конфликта с другим водителем распылил баллончик в лицо его пассажирке - 92-летней пенсионерке.
Как сообщает региональный главк МВД, инцидент произошел на перекрестке Океанского проспекта и улицы Октябрьской. В Toyota Probox находилась 92-летняя Любовь Маслёха, за рулем был ее внук.
"Нас слева попытался обогнать автомобиль. Да так, что мы едва не столкнулись с ним. И вот на светофоре, когда мы поравнялись, водитель второго автомобиля открыл окно и начал ругать нас грубой бранью… Мой внук тогда открыл окно и ответил ему, что тот, видимо, ПДД не знает. На что хулиган вытащил какой-то баллончик и распылил в наш салон неизвестное вещество", - сказала пенсионерка, чьи слова приводятся в сообщении.
Жидкость попала в лицо женщине, она потеряла сознание. Хулиган скрылся. Внук вызвал скорую и ГИБДД и начал промывать бабушке глаза. Прибывший на место капитан полиции Алексей Фомин доставил пенсионерку в больницу. Выписавшись из медучреждения, Маслёха разыскала полицейского и поблагодарила его за помощь.