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Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки
Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки - РИА Новости, 16.06.2021
Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки
Полиция во Владивостоке ищет хулигана, который в ходе дорожного конфликта с другим водителем распылил баллончик в лицо его пассажирке - 92-летней пенсионерке. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T03:11
2021-06-16T05:08
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Полиция во Владивостоке ищет хулигана, который в ходе дорожного конфликта с другим водителем распылил баллончик в лицо его пассажирке - 92-летней пенсионерке.Как сообщает региональный главк МВД, инцидент произошел на перекрестке Океанского проспекта и улицы Октябрьской. В Toyota Probox находилась 92-летняя Любовь Маслёха, за рулем был ее внук.Жидкость попала в лицо женщине, она потеряла сознание. Хулиган скрылся. Внук вызвал скорую и ГИБДД и начал промывать бабушке глаза. Прибывший на место капитан полиции Алексей Фомин доставил пенсионерку в больницу. Выписавшись из медучреждения, Маслёха разыскала полицейского и поблагодарила его за помощь.
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владивосток, происшествия
Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки
03:11 16.06.2021 (обновлено: 05:08 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Полиция во Владивостоке ищет хулигана, который в ходе дорожного конфликта с другим водителем распылил баллончик в лицо его пассажирке - 92-летней пенсионерке.
Как сообщает региональный главк МВД, инцидент произошел на перекрестке Океанского проспекта и улицы Октябрьской. В Toyota Probox находилась 92-летняя Любовь Маслёха, за рулем был ее внук.
"Нас слева попытался обогнать автомобиль. Да так, что мы едва не столкнулись с ним. И вот на светофоре, когда мы поравнялись, водитель второго автомобиля открыл окно и начал ругать нас грубой бранью… Мой внук тогда открыл окно и ответил ему, что тот, видимо, ПДД не знает. На что хулиган вытащил какой-то баллончик и распылил в наш салон неизвестное вещество", - сказала пенсионерка, чьи слова приводятся в сообщении.
Жидкость попала в лицо женщине, она потеряла сознание. Хулиган скрылся. Внук вызвал скорую и ГИБДД и начал промывать бабушке глаза. Прибывший на место капитан полиции Алексей Фомин доставил пенсионерку в больницу. Выписавшись из медучреждения, Маслёха разыскала полицейского и поблагодарила его за помощь.
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