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Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки

Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки - РИА Новости, 16.06.2021

Во Владивостоке водитель распылил баллончик в лицо пенсионерки

Полиция во Владивостоке ищет хулигана, который в ходе дорожного конфликта с другим водителем распылил баллончик в лицо его пассажирке - 92-летней пенсионерке. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T03:11

2021-06-16T03:11

2021-06-16T05:08

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Полиция во Владивостоке ищет хулигана, который в ходе дорожного конфликта с другим водителем распылил баллончик в лицо его пассажирке - 92-летней пенсионерке.Как сообщает региональный главк МВД, инцидент произошел на перекрестке Океанского проспекта и улицы Октябрьской. В Toyota Probox находилась 92-летняя Любовь Маслёха, за рулем был ее внук.Жидкость попала в лицо женщине, она потеряла сознание. Хулиган скрылся. Внук вызвал скорую и ГИБДД и начал промывать бабушке глаза. Прибывший на место капитан полиции Алексей Фомин доставил пенсионерку в больницу. Выписавшись из медучреждения, Маслёха разыскала полицейского и поблагодарила его за помощь.

https://ria.ru/20210609/ugrozy-1736231940.html

владивосток

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2021

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владивосток, происшествия