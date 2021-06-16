Украина пригрозила создать "самую мощную армию в Европе"
15:17 16.06.2021 (обновлено: 17:10 16.06.2021)
Зеленский пригрозил создать "самую мощную армию в Европе" в случае прекращения помощи от ЕС
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Если Запад прекратит оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать "самую мощную армию в Европе", чтобы решить проблему самостоятельно. Об этом в интервью иностранным СМИ заявил украинский президент Владимир Зеленский. Текст беседы опубликовала пресс-служба его офиса.
По его словам, речь идет о достижении технического и военного превосходства при помощи человеческого потенциала, однако в этом мало хорошего.
"Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом", — подчеркнул лидер государства.
Зеленский добавил, что в сейчас украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и ЕС. При этом он предупредил европейские страны о риске возникновения новых конфликтов рядом с их границами в случае невмешательства.
В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.