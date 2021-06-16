https://ria.ru/20210616/armiya-1737239796.html

Украина пригрозила создать "самую мощную армию в Европе"

Украина пригрозила создать "самую мощную армию в Европе" - РИА Новости, 16.06.2021

Украина пригрозила создать "самую мощную армию в Европе"

Если Запад прекратит оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать "самую мощную армию в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:17

2021-06-16T15:17

2021-06-16T17:10

россия

киев

донбасс

нато

евросоюз

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Если Запад прекратит оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать "самую мощную армию в Европе", чтобы решить проблему самостоятельно. Об этом в интервью иностранным СМИ заявил украинский президент Владимир Зеленский. Текст беседы опубликовала пресс-служба его офиса.По его словам, речь идет о достижении технического и военного превосходства при помощи человеческого потенциала, однако в этом мало хорошего.Зеленский добавил, что в сейчас украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и ЕС. При этом он предупредил европейские страны о риске возникновения новых конфликтов рядом с их границами в случае невмешательства.В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736362638.html

россия

киев

донбасс

украина

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россия, киев, донбасс, нато, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире