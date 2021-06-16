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Украина пригрозила создать "самую мощную армию в Европе"
Украина пригрозила создать "самую мощную армию в Европе" - РИА Новости, 16.06.2021
Украина пригрозила создать "самую мощную армию в Европе"
Если Запад прекратит оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать "самую мощную армию в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:17
2021-06-16T17:10
россия
киев
донбасс
нато
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Если Запад прекратит оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать "самую мощную армию в Европе", чтобы решить проблему самостоятельно. Об этом в интервью иностранным СМИ заявил украинский президент Владимир Зеленский. Текст беседы опубликовала пресс-служба его офиса.По его словам, речь идет о достижении технического и военного превосходства при помощи человеческого потенциала, однако в этом мало хорошего.Зеленский добавил, что в сейчас украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и ЕС. При этом он предупредил европейские страны о риске возникновения новых конфликтов рядом с их границами в случае невмешательства.В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
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россия, киев, донбасс, нато, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире
Украина пригрозила создать "самую мощную армию в Европе"
15:17 16.06.2021 (обновлено: 17:10 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Зеленский пригрозил создать "самую мощную армию в Европе" в случае прекращения помощи от ЕС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Если Запад прекратит оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать "самую мощную армию в Европе", чтобы решить проблему самостоятельно. Об этом в интервью иностранным СМИ заявил украинский президент Владимир Зеленский. Текст беседы опубликовала пресс-служба его офиса.
По его словам, речь идет о достижении технического и военного превосходства при помощи человеческого потенциала, однако в этом мало хорошего.

"Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом", — подчеркнул лидер государства.

Зеленский добавил, что в сейчас украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и ЕС. При этом он предупредил европейские страны о риске возникновения новых конфликтов рядом с их границами в случае невмешательства.
В Донбассе Вооруженные силы Украины совместно с радикальными националистами регулярно обстреливают мирное население, разрушая инфраструктуру и экономику региона. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что выступает за мирное решение конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений. Киев всячески затягивает выполнение этого плана, а на переговорах выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
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