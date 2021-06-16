Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/arktika-1737293419.html
Путин и Байден подробно обсудили ситуацию в Арктике
Путин и Байден подробно обсудили ситуацию в Арктике - РИА Новости, 16.06.2021
Путин и Байден подробно обсудили ситуацию в Арктике
Тема Арктики важна, она подробно обсуждалась с президентом США Джо Байденом, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после окончания саммита... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:10
2021-06-16T19:50
чукотка
арктический совет
джо байден
владимир путин
саммит путина и байдена
россия
арктика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737290508_0:292:3036:2000_1920x0_80_0_0_36c0ea7a2a575f08813cf93416c404ac.jpg
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Тема Арктики важна, она подробно обсуждалась с президентом США Джо Байденом, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве."Эту тему (Арктики - ред.) мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная, интересная тема, имею в виду, что освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных", - сказал Путин."Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности, напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать - и должны сотрудничать - по этому направлению. Россия и Соединенные Штаты являются одним из 8 членов Арктического совета, Россия председательствует в этом году в Арктическом совете. И больше того, между Аляской и Чукоткой еще, как известно, проходит известный пролив. С одной стороны США, с другой стороны - Россия. Все это вместе должно подталкивать нас к объединению усилий", - рассказал он."Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе, мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне. Инфраструктуру и военную, и пограничную, и чего там не было - инфраструктуру, связанную с охраной природы. Мы там создаем соответствующую базу для МЧС, имея в виду возможность спасения людей на море, если до этого дойдет, не дай бог. Или защиту окружающей среды", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210607/nato-1736045795.html
чукотка
россия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737290508_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_47d597e56449152b7b428fa192fccf60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чукотка, арктический совет, джо байден, владимир путин, россия, арктика, сша
Путин и Байден подробно обсудили ситуацию в Арктике
19:10 16.06.2021 (обновлено: 19:50 16.06.2021)
 
© REUTERS / Pool / Denis BalibouseПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Pool / Denis Balibouse

Путин: тема Арктики важна, обсуждали ее с Байденом подробно

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Тема Арктики важна, она подробно обсуждалась с президентом США Джо Байденом, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.
"Эту тему (Арктики - ред.) мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная, интересная тема, имею в виду, что освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных", - сказал Путин.
"Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности, напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать - и должны сотрудничать - по этому направлению. Россия и Соединенные Штаты являются одним из 8 членов Арктического совета, Россия председательствует в этом году в Арктическом совете. И больше того, между Аляской и Чукоткой еще, как известно, проходит известный пролив. С одной стороны США, с другой стороны - Россия. Все это вместе должно подталкивать нас к объединению усилий", - рассказал он.
"Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе, мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне. Инфраструктуру и военную, и пограничную, и чего там не было - инфраструктуру, связанную с охраной природы. Мы там создаем соответствующую базу для МЧС, имея в виду возможность спасения людей на море, если до этого дойдет, не дай бог. Или защиту окружающей среды", - сказал Путин.
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 18:28
Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
 
Саммит Путина и БайденаЧукоткаАрктический советДжо БайденВладимир ПутинРоссияАрктикаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
06:37На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:29На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
06:13Врач рассказал, как загорать без вреда для здоровья
05:18"Слабак". Американцы разочаровались в Байдене после саммита с Путиным
05:01Китай успешно запустил к своей станции корабль с тремя космонавтами
Лента новостейМолния