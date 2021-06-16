https://ria.ru/20210616/arktika-1737293419.html

Путин и Байден подробно обсудили ситуацию в Арктике

Путин и Байден подробно обсудили ситуацию в Арктике - РИА Новости, 16.06.2021

Путин и Байден подробно обсудили ситуацию в Арктике

Тема Арктики важна, она подробно обсуждалась с президентом США Джо Байденом, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после окончания саммита... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:10

2021-06-16T19:10

2021-06-16T19:50

чукотка

арктический совет

джо байден

владимир путин

саммит путина и байдена

россия

арктика

сша

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Тема Арктики важна, она подробно обсуждалась с президентом США Джо Байденом, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве."Эту тему (Арктики - ред.) мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная, интересная тема, имею в виду, что освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных", - сказал Путин."Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности, напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать - и должны сотрудничать - по этому направлению. Россия и Соединенные Штаты являются одним из 8 членов Арктического совета, Россия председательствует в этом году в Арктическом совете. И больше того, между Аляской и Чукоткой еще, как известно, проходит известный пролив. С одной стороны США, с другой стороны - Россия. Все это вместе должно подталкивать нас к объединению усилий", - рассказал он."Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе, мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне. Инфраструктуру и военную, и пограничную, и чего там не было - инфраструктуру, связанную с охраной природы. Мы там создаем соответствующую базу для МЧС, имея в виду возможность спасения людей на море, если до этого дойдет, не дай бог. Или защиту окружающей среды", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210607/nato-1736045795.html

чукотка

россия

арктика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, арктический совет, джо байден, владимир путин, россия, арктика, сша