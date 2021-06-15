https://ria.ru/20210615/zhara-1737005088.html

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в центральной части России

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в центральной части России - РИА Новости, 15.06.2021

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в центральной части России

Жаркая погода с аномально высокой температурой ждет в выходные жителей центра Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T00:29

2021-06-15T00:29

2021-06-15T07:30

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Жаркая погода с аномально высокой температурой ждет в выходные жителей центра Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что понедельник был очень теплым, температура достигала 27 градусов, далее жителей Центральной России ждет понижение температуры."Это связано с очень интересным фактом. Сейчас давление около нормы и в прогнозах звучит, что местами кратковременный, небольшой дождь. Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования… Ветер переменный. Как говорят, болотистое поле давления", - пояснил Вильфанд.Начиная со среды на европейской часть России начнет распространятся область высокого давления с запада. По словам ученого, по закону циркуляции при распространении антициклона сначала приходят северные воздушные массы, поэтому в среду в Центральном федеральном округе температура понизится на пару градусов, в четверг опустится еще на один-два градуса, до 23-24 градусов, такой же она будет и в пятницу.При этом если в начале недели температура будет выше нормы на три градуса, в четверг она будет около нормы.

https://ria.ru/20210613/iyul-1736856272.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/pogoda-1736639961.html

россия

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество