https://ria.ru/20210615/zelenskiy-1737126234.html

Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в Донбассе

Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 15.06.2021

Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде ситуацию с безопасностью в Донбассе и на границе... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:35

2021-06-15T18:35

2021-06-15T19:06

анн линде (мид швеции)

ситуация в днр и лнр

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде ситуацию с безопасностью в Донбассе и на границе Украины.С 13 по 15 июня председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде находится с рабочим визитом на Украине."Обсудил с Анн Линде ситуацию с безопасностью на Донбассе и на границе Украины. Отметил внимание, которое председательство ОБСЕ уделяет поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и мирному урегулированию", - написал Зеленский в своем Twitter во вторник.Зеленский также сообщил, что ценит решение Швеции предоставить Киеву оригинал Конституции Орлика.Позднее пресс-служба офиса Зеленского сообщила, что глава государства обсудил с председателем ОБСЕ высокий уровень военной угрозы для Украины со стороны РФ, а также пути укрепления безопасности в Черноморском регионе. Зеленский также отметил важность мониторинга СММ ОБСЕ ситуации на неподконтрольной Киеву части украинско-российской границы, а также в Крыму и Азово-Черноморском регионе.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оригинал конституции Филиппа Орлика впервые за 311 лет привезут на Украину, ее покажут в рамках празднования Дня независимости, которое состоится 24 августа.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/zakharova-1737101143.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/donbass-1736877491.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

швеция

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