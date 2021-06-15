https://ria.ru/20210615/zaderzhanie-1737141515.html
Подозреваемого в убийстве двух женщин в Новой Москве задержали
Подозреваемого в убийстве двух женщин в Новой Москве задержали - РИА Новости, 15.06.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин в Новой Москве задержали
Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T21:12
2021-06-15T21:12
2021-06-15T21:14
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
дзержинский
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино, тела которых нашли после пожара. По данным следствия, утром 15 июня в доме на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения пожара были найдены тела двух неустановленных лиц с множеством колото-резаных ран. Личности погибших устанавливаются."В настоящее время местонахождение подозреваемого установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к совершению данного преступления. Расследование продолжается", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20210615/ubiystvo-1737138554.html
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дзержинский
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новая москва, следственный комитет россии (ск рф), дзержинский, происшествия
Подозреваемого в убийстве двух женщин в Новой Москве задержали
21:12 15.06.2021 (обновлено: 21:14 15.06.2021)
Подозреваемого в убийстве двух женщин в Новой Москве задержали