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Стала известна дата "смерти" Windows 10
Стала известна дата "смерти" Windows 10 - РИА Новости, 15.06.2021
Стала известна дата "смерти" Windows 10
Корпорация Microsoft раскрыла дату, когда прекратит поддержку операционной системы Windows 10. Об этом говорится в опубликованных на сайте компании документах. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:44
2021-06-15T18:44
windows
microsoft corporation
технологии
экономика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Корпорация Microsoft раскрыла дату, когда прекратит поддержку операционной системы Windows 10. Об этом говорится в опубликованных на сайте компании документах. Сообщается, что поддержка профессиональной и домашней версии операционки закончится 14 октября 2025 года. Как пишет портал Thurrot, это означает дату "смерти" Windows 10. Это может означать, что новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10, по крайней мере, это ожидаемо с точки зрения маркетинга или брендинга. Новая ОС будет называться Windows 11, Windows Sun Valley или каким-то другим именем, не связанным с "десяткой", говорится в статье.Отмечается, что это первый случай, когда корпорация обнародовала дату окончания поддержки действующей операционки до выпуска новой версии. Обозначенный срок соответствует десятилетнему циклу обновлений ОС от Microsoft — поддержка "десятки" началась 29 июля 2015 года.
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windows, microsoft corporation, технологии, экономика

Стала известна дата "смерти" Windows 10

18:44 15.06.2021
 
© Windows LatestWindows 10
Windows 10
© Windows Latest
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Корпорация Microsoft раскрыла дату, когда прекратит поддержку операционной системы Windows 10. Об этом говорится в опубликованных на сайте компании документах.
Сообщается, что поддержка профессиональной и домашней версии операционки закончится 14 октября 2025 года. Как пишет портал Thurrot, это означает дату "смерти" Windows 10.
Это может означать, что новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10, по крайней мере, это ожидаемо с точки зрения маркетинга или брендинга. Новая ОС будет называться Windows 11, Windows Sun Valley или каким-то другим именем, не связанным с "десяткой", говорится в статье.
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Отмечается, что это первый случай, когда корпорация обнародовала дату окончания поддержки действующей операционки до выпуска новой версии.
Обозначенный срок соответствует десятилетнему циклу обновлений ОС от Microsoft — поддержка "десятки" началась 29 июля 2015 года.
 
WindowsMicrosoft CorporationТехнологииЭкономика
 
 
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