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В ЦСР объяснили, почему россиянам не будут доплачивать за еду
В ЦСР объяснили, почему россиянам не будут доплачивать за еду - РИА Новости, 15.06.2021
В ЦСР объяснили, почему россиянам не будут доплачивать за еду
Идея так называемых продовольственных выплат малообеспеченным гражданам или продуктовых карт уже несколько лет обсуждается в России, но вряд ли она будет... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:44
2021-06-15T15:44
россия
центр стратегических разработок (фонд)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Идея так называемых продовольственных выплат малообеспеченным гражданам или продуктовых карт уже несколько лет обсуждается в России, но вряд ли она будет реализована на практике, даже если в бюджете для этого будет достаточно средств, заявила РИА Новости советник президента ЦСР Елена Разумова."Инициатива действительно обсуждается много лет, но, возможно, в ближайшем будущем, может быть, не столь актуальна в связи с ростом числа целевых пособий", - сказала Разумова. Например, недавно добавились пособия на детей с 8 до 17 лет, беременным женщинам, напомнила она. Кроме того, необходимость в таких массовых выплатах отпадет благодаря системе комплексной оценки нуждаемости, которую уже начал применять Минтруд России.Эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов предложил доплачивать по 1 тысяче рублей за рост цен на еду, эксперта в понедельник цитировала "Российская газета". Однако в ЦСР указали на низкую эффективность подобных мер."Дело в том, что методологические и технические сложности отнесения гражданина или семьи к категории малообеспеченной, а также мониторинг финансового состояния получателей поддержки всегда были одной из причин снижения эффективности мер социальной поддержки малообеспеченных граждан в целом и "пробуксовки" внедрения программ продовольственной помощи в частности", - пояснила она."Новый подход к оценке малообеспеченности в сочетании с цифровизацией данных о материальном положении граждан может привести к отказу от каких-то специфических мер поддержки, например, в виде продовольственных карт, и оказывать прямую финансовую поддержку семьям можно будет исходя из их финансового положения и не привязываться к какой-то одной категории товаров", - полагает Разумова.Подобная привязка к товарной группе, по ее словам, существенно усложняет и механизм оказания этой поддержки, и контроля за ее оказанием. "Кроме того, она вносит экономические искажения в рынки, через которое она осуществляется и самое главное не дает возможности гражданам распоряжаться этой поддержкой, так как они считают нужным, а не только тратить ее на продукты питания", - заявила эксперт ЦСР.
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россия, центр стратегических разработок (фонд), общество
В ЦСР объяснили, почему россиянам не будут доплачивать за еду
15:44 15.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолодой человек в магазине "Магнит"
Молодой человек в магазине Магнит - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Советник президента ЦСР объяснила, почему не будут вводить продовольственные выплаты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Идея так называемых продовольственных выплат малообеспеченным гражданам или продуктовых карт уже несколько лет обсуждается в России, но вряд ли она будет реализована на практике, даже если в бюджете для этого будет достаточно средств, заявила РИА Новости советник президента ЦСР Елена Разумова.
"Инициатива действительно обсуждается много лет, но, возможно, в ближайшем будущем, может быть, не столь актуальна в связи с ростом числа целевых пособий", - сказала Разумова. Например, недавно добавились пособия на детей с 8 до 17 лет, беременным женщинам, напомнила она. Кроме того, необходимость в таких массовых выплатах отпадет благодаря системе комплексной оценки нуждаемости, которую уже начал применять Минтруд России.
Эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов предложил доплачивать по 1 тысяче рублей за рост цен на еду, эксперта в понедельник цитировала "Российская газета". Однако в ЦСР указали на низкую эффективность подобных мер.
"Дело в том, что методологические и технические сложности отнесения гражданина или семьи к категории малообеспеченной, а также мониторинг финансового состояния получателей поддержки всегда были одной из причин снижения эффективности мер социальной поддержки малообеспеченных граждан в целом и "пробуксовки" внедрения программ продовольственной помощи в частности", - пояснила она.
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"Новый подход к оценке малообеспеченности в сочетании с цифровизацией данных о материальном положении граждан может привести к отказу от каких-то специфических мер поддержки, например, в виде продовольственных карт, и оказывать прямую финансовую поддержку семьям можно будет исходя из их финансового положения и не привязываться к какой-то одной категории товаров", - полагает Разумова.
Подобная привязка к товарной группе, по ее словам, существенно усложняет и механизм оказания этой поддержки, и контроля за ее оказанием. "Кроме того, она вносит экономические искажения в рынки, через которое она осуществляется и самое главное не дает возможности гражданам распоряжаться этой поддержкой, так как они считают нужным, а не только тратить ее на продукты питания", - заявила эксперт ЦСР.
 
РоссияЦентр стратегических разработок (фонд)Общество
 
 
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