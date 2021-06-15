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Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство
Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство - РИА Новости, 15.06.2021
Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство
Выплаты учителям за классное руководство идут в срок, региональные и муниципальные выплаты не сокращены, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:21
2021-06-15T14:21
2021-06-15T14:21
россия
сергей кравцов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выплаты учителям за классное руководство идут в срок, региональные и муниципальные выплаты не сокращены, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Все выплаты, установленные за классное руководство, выплачиваются в срок. Никакие региональные, муниципальные выплаты не сокращены... Мы контролируем вместе с ФНС, с контролирующими органами, с казначейством, чтобы все выплаты доходили до учителей", - сказал Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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россия, сергей кравцов, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество
Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство
Кравцов заявил, что классные руководители в школах получают выплаты в срок, они не сокращены