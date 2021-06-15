https://ria.ru/20210615/vyplaty-1737078507.html

Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство

Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство - РИА Новости, 15.06.2021

Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство

Выплаты учителям за классное руководство идут в срок, региональные и муниципальные выплаты не сокращены, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:21

2021-06-15T14:21

2021-06-15T14:21

россия

сергей кравцов

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выплаты учителям за классное руководство идут в срок, региональные и муниципальные выплаты не сокращены, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Все выплаты, установленные за классное руководство, выплачиваются в срок. Никакие региональные, муниципальные выплаты не сокращены... Мы контролируем вместе с ФНС, с контролирующими органами, с казначейством, чтобы все выплаты доходили до учителей", - сказал Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://sn.ria.ru/20210615/shkoly-1737076363.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кравцов, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество