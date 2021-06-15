На Украине рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
15:21 15.06.2021 (обновлено: 17:33 15.06.2021)
© AP Photo / Markus SchreiberВилла La Grange в Женеве, где состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Украины Кулеба рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Риска принятия решений по поводу Украины на встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина нет, но даже если такое произойдет, украинская сторона их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи", - сказал Кулеба на брифинге во вторник.
Завтра на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Начало намечено на 14:00 мск, согласованы почти все организационные моменты и повестка.
Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.
Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.
Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их присутствие указывает на то, что Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Также, как уточнял Ушаков, разговор может коснуться Белоруссии и заключения Алексея Навального.
После переговоров состоится двусторонняя встреча российского президента с швейцарским коллегой, далее Путин вылетит в Россию.