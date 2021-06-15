https://ria.ru/20210615/vstrecha-1737089385.html

На Украине рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

На Украине рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 15.06.2021

На Украине рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Риска принятия решений по поводу Украины на встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина нет, но даже если такое произойдет, украинская... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:21

2021-06-15T15:21

2021-06-15T17:33

россия

дмитрий кулеба

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Риска принятия решений по поводу Украины на встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина нет, но даже если такое произойдет, украинская сторона их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Завтра на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Начало намечено на 14:00 мск, согласованы почти все организационные моменты и повестка.Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их присутствие указывает на то, что Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Также, как уточнял Ушаков, разговор может коснуться Белоруссии и заключения Алексея Навального.После переговоров состоится двусторонняя встреча российского президента с швейцарским коллегой, далее Путин вылетит в Россию.

https://ria.ru/20210615/putin-1737076823.html

https://ria.ru/20210615/bayden-1737012536.html

россия

женева (город)

сша

украина

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россия, дмитрий кулеба, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, украина, в мире