https://ria.ru/20210615/voyna-1737131777.html
Главком шведской армии призвал готовиться к войне с Россией
Главком шведской армии призвал готовиться к войне с Россией - РИА Новости, 15.06.2021
Главком шведской армии призвал готовиться к войне с Россией
Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на королевство, призвав внимательно следить за действиями России. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T19:11
2021-06-15T19:11
2021-06-15T19:22
россия
швеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/112478/05/1124780564_0:129:2870:1743_1920x0_80_0_0_2547dacddb39ebc79c18d19d7305d21a.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на королевство, призвав внимательно следить за действиями России."Нельзя исключить возможность вооруженного конфликта", — цитирует его газета Aftonbladet. По данным разведки, Швеции прежде всего стоит опасаться "гибридных и нелинейных" атак со стороны России. Главком призвал военные и гражданские организации готовиться к совместному ответу и усиливать наступательные возможности по части кибербезопасности.При этом Бюден не уточнил, может ли Швеция отключить электричество в России. Он пояснил, что у страны должна быть возможность воздействовать на другие государства и не допускать реализации тех или иных киберопераций.Прошлой осенью шведский парламент одобрил увеличение оборонного бюджета к 2025 году до 89 миллиардов крон (около 770 миллиардов рублей. — Прим. ред.), что станет рекордом с 1950-х годов. В январе Минобороны страны опубликовало серию фильмов, в которых представило Россию в качестве потенциального противника в гипотетической войне. При этом в роликах это не утверждалось напрямую: использовались отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки. Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20201125/worldwar-1586274960.html
https://ria.ru/20210513/problemy-1732160991.html
россия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/112478/05/1124780564_188:0:2684:1872_1920x0_80_0_0_4fb8ae0a026cc652a903d5a4a9eb0ca3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швеция, в мире
Главком шведской армии призвал готовиться к войне с Россией
19:11 15.06.2021 (обновлено: 19:22 15.06.2021)
Главнокомандующий шведской армии призвал готовиться к войне с Россией
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на королевство, призвав внимательно следить за действиями России
.
"Нельзя исключить возможность вооруженного конфликта", — цитирует его газета Aftonbladet
.
По данным разведки, Швеции
прежде всего стоит опасаться "гибридных и нелинейных" атак со стороны России. Главком призвал военные и гражданские организации готовиться к совместному ответу и усиливать наступательные возможности по части кибербезопасности.
При этом Бюден не уточнил, может ли Швеция отключить электричество в России. Он пояснил, что у страны должна быть возможность воздействовать на другие государства и не допускать реализации тех или иных киберопераций.
Прошлой осенью шведский парламент одобрил увеличение оборонного бюджета к 2025 году до 89 миллиардов крон (около 770 миллиардов рублей. — Прим. ред.), что станет рекордом с 1950-х годов.
В январе Минобороны страны опубликовало серию фильмов, в которых представило Россию в качестве потенциального противника в гипотетической войне. При этом в роликах это не утверждалось напрямую: использовались отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>