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Главком шведской армии призвал готовиться к войне с Россией

Главком шведской армии призвал готовиться к войне с Россией - РИА Новости, 15.06.2021

Главком шведской армии призвал готовиться к войне с Россией

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на королевство, призвав внимательно следить за действиями России. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T19:11

2021-06-15T19:11

2021-06-15T19:22

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на королевство, призвав внимательно следить за действиями России."Нельзя исключить возможность вооруженного конфликта", — цитирует его газета Aftonbladet. По данным разведки, Швеции прежде всего стоит опасаться "гибридных и нелинейных" атак со стороны России. Главком призвал военные и гражданские организации готовиться к совместному ответу и усиливать наступательные возможности по части кибербезопасности.При этом Бюден не уточнил, может ли Швеция отключить электричество в России. Он пояснил, что у страны должна быть возможность воздействовать на другие государства и не допускать реализации тех или иных киберопераций.Прошлой осенью шведский парламент одобрил увеличение оборонного бюджета к 2025 году до 89 миллиардов крон (около 770 миллиардов рублей. — Прим. ред.), что станет рекордом с 1950-х годов. В январе Минобороны страны опубликовало серию фильмов, в которых представило Россию в качестве потенциального противника в гипотетической войне. При этом в роликах это не утверждалось напрямую: использовались отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки. Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20201125/worldwar-1586274960.html

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