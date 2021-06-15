https://ria.ru/20210615/volna-1737009241.html
Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19
Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19
В чем причина роста заболеваемости COVID-19 в России и когда эта волна пойдет на спад, предположил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T02:09
2021-06-15T02:09
2021-06-15T04:05
распространение коронавируса
александр чепурнов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736619433_0:335:3041:2046_1920x0_80_0_0_54732533eba7467cc896f48f9f8e9c09.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В чем причина роста заболеваемости COVID-19 в России и когда эта волна пойдет на спад, предположил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.На основе опыта прошлого года медики прогнозировали, что к середине июня заболеваемость COVID-19 в нашей стране должна снизиться. Однако пока наблюдается обратная ситуация: в первый летний месяц фиксируется рост числа заболевших.Александр Чепурнов напомнил, что прошлом году к 15 июня в России был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Скорее всего, считает вирусолог, произошло некое смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, "догнал" нас лишь в июне. Снижения числа заболевших можно ожидать в течение месяца, прогнозирует вирусолог. "Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время", – сказал Александр Чепурнов. Опыт показывает, что в теплую погоду распространение вирусов снижается, отметил вирусолог в интервью радио Sputnik. Он также напомнил, что одним из главных способов борьбы с пандемией является вакцинация. И, по мнению Александра Чепурнова, можно было бы только приветствовать любые меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации.
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737005360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736619433_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_b1134ec43ab5404f812eb0994829096d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19
02:09 15.06.2021 (обновлено: 04:05 15.06.2021)
Вирусолог Чепурнов спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к концу июня
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
В чем причина роста заболеваемости COVID-19 в России и когда эта волна пойдет на спад, предположил в интервью радио Sputnik
руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов
.
На основе опыта прошлого года медики прогнозировали, что к середине июня заболеваемость COVID-19 в нашей стране должна снизиться. Однако пока наблюдается обратная ситуация: в первый летний месяц фиксируется рост числа заболевших.
Александр Чепурнов напомнил, что прошлом году к 15 июня в России был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Скорее всего, считает вирусолог, произошло некое смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, "догнал" нас лишь в июне.
"Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось", – пояснил Александр Чепурнов.
Снижения числа заболевших можно ожидать в течение месяца, прогнозирует вирусолог.
"Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время", – сказал Александр Чепурнов.
Опыт показывает, что в теплую погоду распространение вирусов снижается, отметил вирусолог в интервью радио Sputnik.
Он также напомнил, что одним из главных способов борьбы с пандемией является вакцинация. И, по мнению Александра Чепурнова, можно было бы только приветствовать любые меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации.