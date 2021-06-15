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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/volna-1737009241.html
Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19
Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19
В чем причина роста заболеваемости COVID-19 в России и когда эта волна пойдет на спад, предположил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T02:09
2021-06-15T04:05
распространение коронавируса
александр чепурнов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В чем причина роста заболеваемости COVID-19 в России и когда эта волна пойдет на спад, предположил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.На основе опыта прошлого года медики прогнозировали, что к середине июня заболеваемость COVID-19 в нашей стране должна снизиться. Однако пока наблюдается обратная ситуация: в первый летний месяц фиксируется рост числа заболевших.Александр Чепурнов напомнил, что прошлом году к 15 июня в России был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Скорее всего, считает вирусолог, произошло некое смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, "догнал" нас лишь в июне. Снижения числа заболевших можно ожидать в течение месяца, прогнозирует вирусолог. "Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время", – сказал Александр Чепурнов. Опыт показывает, что в теплую погоду распространение вирусов снижается, отметил вирусолог в интервью радио Sputnik. Он также напомнил, что одним из главных способов борьбы с пандемией является вакцинация. И, по мнению Александра Чепурнова, можно было бы только приветствовать любые меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации.
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александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19
02:09 15.06.2021 (обновлено: 04:05 15.06.2021)
 
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Сотрудники специального отряда МЧС России Лидер во время дезинфекции одного из перронов Белорусского вокзала - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вирусолог Чепурнов спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к концу июня

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В чем причина роста заболеваемости COVID-19 в России и когда эта волна пойдет на спад, предположил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
На основе опыта прошлого года медики прогнозировали, что к середине июня заболеваемость COVID-19 в нашей стране должна снизиться. Однако пока наблюдается обратная ситуация: в первый летний месяц фиксируется рост числа заболевших.
Александр Чепурнов напомнил, что прошлом году к 15 июня в России был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Скорее всего, считает вирусолог, произошло некое смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, "догнал" нас лишь в июне.
"Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось", – пояснил Александр Чепурнов.
Снижения числа заболевших можно ожидать в течение месяца, прогнозирует вирусолог.
"Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время", – сказал Александр Чепурнов.
Опыт показывает, что в теплую погоду распространение вирусов снижается, отметил вирусолог в интервью радио Sputnik.
Он также напомнил, что одним из главных способов борьбы с пандемией является вакцинация. И, по мнению Александра Чепурнова, можно было бы только приветствовать любые меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации.
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