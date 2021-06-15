https://ria.ru/20210615/volna-1737009241.html

Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19

Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021

Вирусолог обозначил границы летней волны COVID-19

В чем причина роста заболеваемости COVID-19 в России и когда эта волна пойдет на спад, предположил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T02:09

2021-06-15T02:09

2021-06-15T04:05

распространение коронавируса

александр чепурнов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736619433_0:335:3041:2046_1920x0_80_0_0_54732533eba7467cc896f48f9f8e9c09.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В чем причина роста заболеваемости COVID-19 в России и когда эта волна пойдет на спад, предположил в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.На основе опыта прошлого года медики прогнозировали, что к середине июня заболеваемость COVID-19 в нашей стране должна снизиться. Однако пока наблюдается обратная ситуация: в первый летний месяц фиксируется рост числа заболевших.Александр Чепурнов напомнил, что прошлом году к 15 июня в России был достигнут спад заболеваемости, который продлился до середины сентября. Скорее всего, считает вирусолог, произошло некое смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, "догнал" нас лишь в июне. Снижения числа заболевших можно ожидать в течение месяца, прогнозирует вирусолог. "Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время", – сказал Александр Чепурнов. Опыт показывает, что в теплую погоду распространение вирусов снижается, отметил вирусолог в интервью радио Sputnik. Он также напомнил, что одним из главных способов борьбы с пандемией является вакцинация. И, по мнению Александра Чепурнова, можно было бы только приветствовать любые меры, стимулирующие людей к добровольной вакцинации.

https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737005360.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество