https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737008951.html

Роспотребнадзор рассказал, возможен ли жар после прививки от COVID-19

Роспотребнадзор рассказал, возможен ли жар после прививки от COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021

Роспотребнадзор рассказал, возможен ли жар после прививки от COVID-19

Повышение температуры после вакцинации от COVID-19 - нормальная реакция, если она есть, можно принять парацетамол или ибупрофен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T01:56

2021-06-15T01:56

2021-06-15T01:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Повышение температуры после вакцинации от COVID-19 - нормальная реакция, если она есть, можно принять парацетамол или ибупрофен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество