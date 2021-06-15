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Роспотребнадзор рассказал, возможен ли жар после прививки от COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, возможен ли жар после прививки от COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Роспотребнадзор рассказал, возможен ли жар после прививки от COVID-19
Повышение температуры после вакцинации от COVID-19 - нормальная реакция, если она есть, можно принять парацетамол или ибупрофен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T01:56
2021-06-15T01:56
2021-06-15T01:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Повышение температуры после вакцинации от COVID-19 - нормальная реакция, если она есть, можно принять парацетамол или ибупрофен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор рассказал, возможен ли жар после прививки от COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что появление жара после вакцинации от COVID-19 является нормой