https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737005815.html

Роспотребнадзор: не нужно принимать препараты от аллергии до вакцинации

Роспотребнадзор: не нужно принимать препараты от аллергии до вакцинации - РИА Новости, 15.06.2021

Роспотребнадзор: не нужно принимать препараты от аллергии до вакцинации

Прием препаратов от аллергии до или после вакцинации от COVID-19 не поможет уменьшить реакцию на вакцину и избежать повышения температуры и боли в месте укола,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T00:39

2021-06-15T00:39

2021-06-15T00:44

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коронавирус covid-19

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прием препаратов от аллергии до или после вакцинации от COVID-19 не поможет уменьшить реакцию на вакцину и избежать повышения температуры и боли в месте укола, а, наоборот, может негативно повлиять на иммунный ответ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Антигистаминные препараты могут понадобиться тем, у которых есть соответствующий аллергический анамнез - если пациент принимает такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит, пояснили в ведомстве.При этом, всем остальным гражданам эти препараты не показаны, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество