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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737005815.html
Роспотребнадзор: не нужно принимать препараты от аллергии до вакцинации
Роспотребнадзор: не нужно принимать препараты от аллергии до вакцинации - РИА Новости, 15.06.2021
Роспотребнадзор: не нужно принимать препараты от аллергии до вакцинации
Прием препаратов от аллергии до или после вакцинации от COVID-19 не поможет уменьшить реакцию на вакцину и избежать повышения температуры и боли в месте укола,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T00:39
2021-06-15T00:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прием препаратов от аллергии до или после вакцинации от COVID-19 не поможет уменьшить реакцию на вакцину и избежать повышения температуры и боли в месте укола, а, наоборот, может негативно повлиять на иммунный ответ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Антигистаминные препараты могут понадобиться тем, у которых есть соответствующий аллергический анамнез - если пациент принимает такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит, пояснили в ведомстве.При этом, всем остальным гражданам эти препараты не показаны, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор: не нужно принимать препараты от аллергии до вакцинации
00:39 15.06.2021 (обновлено: 00:44 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Вакцинация от COVID-19
 Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Роспотребнадзор призвал не принимать препараты от аллергии до и после вакцинации от COVID-19

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прием препаратов от аллергии до или после вакцинации от COVID-19 не поможет уменьшить реакцию на вакцину и избежать повышения температуры и боли в месте укола, а, наоборот, может негативно повлиять на иммунный ответ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Нет, такая медикаментозная "подготовка" не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации",- говорится в сообщении.
Антигистаминные препараты могут понадобиться тем, у которых есть соответствующий аллергический анамнез - если пациент принимает такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит, пояснили в ведомстве.
При этом, всем остальным гражданам эти препараты не показаны, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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