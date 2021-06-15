Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/ukraina-1737104749.html
Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО - РИА Новости, 15.06.2021
Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что Киеву так и не предоставили План действий по членству в НАТО. Об этом он заявил в эфире РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:36
2021-06-15T16:36
россия
дмитрий кулеба
нато
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что Киеву так и не предоставили План действий по членству в НАТО. Об этом он заявил в эфире канала ICTV. "Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации", — заявил дипломат. По словам Кулебы, в альянсе есть немало скептиков относительно членства Украины. Министр добавил, что задача Киева работать с этими странами. "Я был в Берлине на прошлой неделе, провел там встречи со всеми ключевыми политическими партиями, с правительством Германии, и мы говорили именно обо этом", — сказал он. Он пожаловался на то, что в Берлине крайне скептически относятся к возможности присоединения Киева к организации. На днях российский лидер Владимир Путин рассуждал в интервью о "красных линиях" для России и отметил, что, если Украина вступит в НАТО, подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы сократится до семи-десяти минут.Ранее Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу. Однако представители военного блока заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Верховная рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что страна не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210615/ukraina-1737071897.html
https://ria.ru/20210610/ukraina-1736453282.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, нато, германия, украина, в мире
Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:36 15.06.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины Кулеба обвинил Россию в том, что страну не принимают в НАТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что Киеву так и не предоставили План действий по членству в НАТО. Об этом он заявил в эфире канала ICTV.
"Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации", — заявил дипломат.
По словам Кулебы, в альянсе есть немало скептиков относительно членства Украины. Министр добавил, что задача Киева работать с этими странами.
"Я был в Берлине на прошлой неделе, провел там встречи со всеми ключевыми политическими партиями, с правительством Германии, и мы говорили именно обо этом", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
13:46
Зеленский заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО
Он пожаловался на то, что в Берлине крайне скептически относятся к возможности присоединения Киева к организации.
На днях российский лидер Владимир Путин рассуждал в интервью о "красных линиях" для России и отметил, что, если Украина вступит в НАТО, подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы сократится до семи-десяти минут.
Ранее Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу. Однако представители военного блока заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Верховная рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что страна не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 13:37
Постпред России рассказал об отношении Европы к членству Украины в НАТО
 
РоссияДмитрий КулебаНАТОГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передали в центральный аппарат СК
17:34Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
17:30В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V"
17:26Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26Байден прибыл в Женеву
17:25В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
Лента новостейМолния