Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба обвинил Россию в том, что страну не принимают в НАТО
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что Киеву так и не предоставили План действий по членству в НАТО. Об этом он заявил в эфире канала ICTV.
"Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации", — заявил дипломат.
По словам Кулебы, в альянсе есть немало скептиков относительно членства Украины. Министр добавил, что задача Киева работать с этими странами.
"Я был в Берлине на прошлой неделе, провел там встречи со всеми ключевыми политическими партиями, с правительством Германии, и мы говорили именно обо этом", — сказал он.
Он пожаловался на то, что в Берлине крайне скептически относятся к возможности присоединения Киева к организации.
На днях российский лидер Владимир Путин рассуждал в интервью о "красных линиях" для России и отметил, что, если Украина вступит в НАТО, подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы сократится до семи-десяти минут.
Ранее Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу. Однако представители военного блока заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Верховная рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что страна не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.