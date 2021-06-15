https://ria.ru/20210615/ukraina-1737104749.html

Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО

Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО - РИА Новости, 15.06.2021

Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что Киеву так и не предоставили План действий по членству в НАТО. Об этом он заявил в эфире РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:36

2021-06-15T16:36

2021-06-15T16:36

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что Киеву так и не предоставили План действий по членству в НАТО. Об этом он заявил в эфире канала ICTV. "Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации", — заявил дипломат. По словам Кулебы, в альянсе есть немало скептиков относительно членства Украины. Министр добавил, что задача Киева работать с этими странами. "Я был в Берлине на прошлой неделе, провел там встречи со всеми ключевыми политическими партиями, с правительством Германии, и мы говорили именно обо этом", — сказал он. Он пожаловался на то, что в Берлине крайне скептически относятся к возможности присоединения Киева к организации. На днях российский лидер Владимир Путин рассуждал в интервью о "красных линиях" для России и отметил, что, если Украина вступит в НАТО, подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы сократится до семи-десяти минут.Ранее Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу. Однако представители военного блока заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Верховная рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что страна не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737071897.html

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736453282.html

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россия, дмитрий кулеба, нато, германия, украина, в мире