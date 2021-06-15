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В Киеве заявили о катастрофе из-за русскоязычных сериалов
В Киеве заявили о катастрофе из-за русскоязычных сериалов - РИА Новости, 15.06.2021
В Киеве заявили о катастрофе из-за русскоязычных сериалов
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень прокомментировал итоги проверки пяти самых рейтинговых украинских телеканалов. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:52
2021-06-15T15:52
2021-06-15T16:26
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень прокомментировал итоги проверки пяти самых рейтинговых украинских телеканалов.Согласно результатам мониторинга, из 43 сериалов на каналах "1+1", "Интер", Украина", "СТБ" и ICTV две трети (29) показывают на русском языке. При этом по отдельности статистика оказалась еще хуже. В частности, "Интер" и "1+1" транслируют только по одному телесериалу на украинском. Исследование провели за месяц до вступления в силу закона об обязательной трансляции фильмов и сериалов на украинском языке."Это катастрофа. Мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и прекратить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — цитирует уполномоченного его пресс-служба.Упомянутый чиновником закон Рада приняла в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Кремень. Этот же закон предлагает ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (от 13 666 до 18 220 рублей).
https://ria.ru/20210428/yazyk-1730261635.html
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украина, общество, в мире
В Киеве заявили о катастрофе из-за русскоязычных сериалов
15:52 15.06.2021 (обновлено: 16:26 15.06.2021)
На Украине сообщили о катастрофическом положении из-за сериалов на русском языке
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень прокомментировал итоги проверки пяти самых рейтинговых украинских телеканалов.
Согласно результатам мониторинга, из 43 сериалов на каналах "1+1", "Интер", Украина", "СТБ" и ICTV две трети (29) показывают на русском языке. При этом по отдельности статистика оказалась еще хуже. В частности, "Интер" и "1+1" транслируют только по одному телесериалу на украинском.
Исследование провели за месяц до вступления в силу закона об обязательной трансляции фильмов и сериалов на украинском языке.
"Это катастрофа. Мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и прекратить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — цитирует
уполномоченного его пресс-служба.
Упомянутый чиновником закон Рада приняла в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Кремень. Этот же закон предлагает ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (от 13 666 до 18 220 рублей).