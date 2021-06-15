https://ria.ru/20210615/ukraina-1737095249.html

В Киеве заявили о катастрофе из-за русскоязычных сериалов

В Киеве заявили о катастрофе из-за русскоязычных сериалов - РИА Новости, 15.06.2021

В Киеве заявили о катастрофе из-за русскоязычных сериалов

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень прокомментировал итоги проверки пяти самых рейтинговых украинских телеканалов. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:52

2021-06-15T15:52

2021-06-15T16:26

украина

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149860/30/1498603070_0:96:2500:1502_1920x0_80_0_0_9fbd8030c2497c4263e069a38a86d369.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень прокомментировал итоги проверки пяти самых рейтинговых украинских телеканалов.Согласно результатам мониторинга, из 43 сериалов на каналах "1+1", "Интер", Украина", "СТБ" и ICTV две трети (29) показывают на русском языке. При этом по отдельности статистика оказалась еще хуже. В частности, "Интер" и "1+1" транслируют только по одному телесериалу на украинском. Исследование провели за месяц до вступления в силу закона об обязательной трансляции фильмов и сериалов на украинском языке."Это катастрофа. Мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и прекратить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — цитирует уполномоченного его пресс-служба.Упомянутый чиновником закон Рада приняла в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Кремень. Этот же закон предлагает ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (от 13 666 до 18 220 рублей).

https://ria.ru/20210428/yazyk-1730261635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/avakov-1603529514.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, общество, в мире