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https://ria.ru/20210615/ukraina-1737074638.html
В СНБО рассказали, когда Украина станет членом НАТО
В СНБО рассказали, когда Украина станет членом НАТО - РИА Новости, 15.06.2021
В СНБО рассказали, когда Украина станет членом НАТО
Украина не станет членом НАТО до тех пор, пока в стране остается "олигархическая экономика" и, как следствие, коррупция, заявил во вторник секретарь Совета... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:59
2021-06-15T13:59
алексей данилов
мид украины
нато
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Украина не станет членом НАТО до тех пор, пока в стране остается "олигархическая экономика" и, как следствие, коррупция, заявил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году."Когда мы внимательно читаем конституцию Украины, то видим, что там есть стремление стать полноправным членом НАТО. Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая как следствие олигархической экономики, то, к большому сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим", - заявил Данилов в ходе форума "Украина 30. Экономика".По его словам, сейчас президент страны Владимир Зеленский активно занимается вопросами олигархов и коррупцией. Данилов считает, что после принятия президентского законопроекта "об олигархах" все станет на свои места."Определенное время вместо того, чтобы строить государство, олигархическая экономическая модель все больше и больше пожирала нашу страну, пожирала возможности для бизнесменов заниматься бизнесом. Если вы не входите в этот клуб олигархов, вы не можете получить определенные вещи", - добавил он.Ранее Зеленский внес в Раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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алексей данилов, мид украины, нато, владимир зеленский, украина, в мире
В СНБО рассказали, когда Украина станет членом НАТО
13:59 15.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СНБО: Украина не станет членом НАТО до тех пор, пока в стране "олигархическая экономика"

Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Украина не станет членом НАТО до тех пор, пока в стране остается "олигархическая экономика" и, как следствие, коррупция, заявил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году.
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"Когда мы внимательно читаем конституцию Украины, то видим, что там есть стремление стать полноправным членом НАТО. Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая как следствие олигархической экономики, то, к большому сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим", - заявил Данилов в ходе форума "Украина 30. Экономика".
По его словам, сейчас президент страны Владимир Зеленский активно занимается вопросами олигархов и коррупцией. Данилов считает, что после принятия президентского законопроекта "об олигархах" все станет на свои места.
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Байден назвал условие, при котором Украина получит членство в НАТО
"Определенное время вместо того, чтобы строить государство, олигархическая экономическая модель все больше и больше пожирала нашу страну, пожирала возможности для бизнесменов заниматься бизнесом. Если вы не входите в этот клуб олигархов, вы не можете получить определенные вещи", - добавил он.
Ранее Зеленский внес в Раду законопроект "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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