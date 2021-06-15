https://ria.ru/20210615/uilan-1737026529.html

Байден планирует обсудить с Путиным освобождение Уилана

Байден планирует обсудить с Путиным освобождение Уилана - РИА Новости, 15.06.2021

Байден планирует обсудить с Путиным освобождение Уилана

Временный поверенный в делах США в РФ Бартл Горман сообщил, что американский президент Джо Байден планирует на встрече с российским лидером Владимиром Путиным... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:38

2021-06-15T09:38

2021-06-15T09:38

россия

пол уилан

владимир жеребенков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

метрополь

джо байден

ирландия

сша

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временный поверенный в делах США в РФ Бартл Горман сообщил, что американский президент Джо Байден планирует на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поднять тему освобождения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая встреча Путина и Байдена после того, как тот стал президентом США."Сегодня 900-й день со дня заключения в тюрьму гражданина США Пола Уилана. Президент США планирует поднять этот важный вопрос на двустороннем саммите США-РФ в Женеве с президентом Путиным. Время Полу окончательно вернуться домой в Соединенные Штаты", - приводит слова Гормана пресс-секретарь посольства США в Москве в Twitter.Уилан обратился к Байдену, заявил о невиновности и попросил вернуть его домой, говорится в аудиозаписи, которая поступила в распоряжение РИА Новости от семьи Уилана.Уилан получил 16 лет колонии по приговору за шпионаж.О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".

https://ria.ru/20210610/pomilovanie-1736413551.html

https://ria.ru/20210615/uilan-1737009832.html

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ирландия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пол уилан, владимир жеребенков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), метрополь, джо байден, ирландия, сша, в мире