Байден планирует обсудить с Путиным освобождение Уилана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В посольстве США заявили, что Байден хочет обсудить с Путиным освобождение Уилана
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временный поверенный в делах США в РФ Бартл Горман сообщил, что американский президент Джо Байден планирует на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поднять тему освобождения осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.
Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая встреча Путина и Байдена после того, как тот стал президентом США.
"Сегодня 900-й день со дня заключения в тюрьму гражданина США Пола Уилана. Президент США планирует поднять этот важный вопрос на двустороннем саммите США-РФ в Женеве с президентом Путиным. Время Полу окончательно вернуться домой в Соединенные Штаты", - приводит слова Гормана пресс-секретарь посольства США в Москве в Twitter.
Уилан обратился к Байдену, заявил о невиновности и попросил вернуть его домой, говорится в аудиозаписи, которая поступила в распоряжение РИА Новости от семьи Уилана.
Временный поверенный в делах США в РФ Горман: Сегодня исполняется 900 дней заключения гражданина США Пола Уилана. @POTUS Байден планирует поднять этот важный вопрос на двустороннем саммите США–Россия в Женеве с Президентом Путиным. Пришло время Полу вернуться домой в США.— Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 15, 2021
Уилан получил 16 лет колонии по приговору за шпионаж.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".