Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США
02:11 15.06.2021 (обновлено: 09:59 15.06.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан попросил Джо Байдена вернуть его в США
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой, об этом говорится в аудиозаписи, которое поступило в распоряжение РИА Новости от семьи Уилана.
Брат осужденного Дэвид рассказал, что она сделана 30 мая в ходе разговора Пола Уилана с родителями. Пол Уилан, по его словам, просил обнародовать запись перед саммитом президентов России и США, который состоится 16 июня в Женеве.
"Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства - а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране (в 1979-1981 - ред.) - я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников", - говорит Уилан.
Осужденный вновь заявил о своей невиновности. "Не было никакого преступления шпионажа. Секретный процесс без улик доказывает этот факт", утверждает он.
Уилан назвал свой арест "похищением американского туриста" и заявил, что его освобождение поддерживают конгрессмены и простые американцы.
"Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой", - добавил он.
Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В августе Уилана этапировали в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американская судья, приговорившая россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы в США, считает целесообразным его обмен на Уилана. Защита Бута выразила надежду, что президент США Джо Байден учтет мнение судьи в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.
Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, вышедшему в понедельник, заявил, что Россия открыта для обмена заключенными с США. "Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", - сказал также глава государства.