https://ria.ru/20210615/uilan-1737009832.html

Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США

Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США - РИА Новости, 15.06.2021

Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой, об этом говорится в аудиозаписи,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T02:11

2021-06-15T02:11

2021-06-15T09:59

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

виктор бут

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пол уилан

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в мире

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой, об этом говорится в аудиозаписи, которое поступило в распоряжение РИА Новости от семьи Уилана.Брат осужденного Дэвид рассказал, что она сделана 30 мая в ходе разговора Пола Уилана с родителями. Пол Уилан, по его словам, просил обнародовать запись перед саммитом президентов России и США, который состоится 16 июня в Женеве.Осужденный вновь заявил о своей невиновности. "Не было никакого преступления шпионажа. Секретный процесс без улик доказывает этот факт", утверждает он.Уилан назвал свой арест "похищением американского туриста" и заявил, что его освобождение поддерживают конгрессмены и простые американцы."Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой", - добавил он.Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В августе Уилана этапировали в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.Ранее телеканал CNN сообщил, что американская судья, приговорившая россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы в США, считает целесообразным его обмен на Уилана. Защита Бута выразила надежду, что президент США Джо Байден учтет мнение судьи в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, вышедшему в понедельник, заявил, что Россия открыта для обмена заключенными с США. "Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", - сказал также глава государства.

https://ria.ru/20210615/but-1737006484.html

https://ria.ru/20210610/pomilovanie-1736413551.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, россия, пол уилан, джо байден, сша, в мире