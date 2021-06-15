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Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США
Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США - РИА Новости, 15.06.2021
Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США
Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой, об этом говорится в аудиозаписи,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T02:11
2021-06-15T09:59
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
виктор бут
россия
пол уилан
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой, об этом говорится в аудиозаписи, которое поступило в распоряжение РИА Новости от семьи Уилана.Брат осужденного Дэвид рассказал, что она сделана 30 мая в ходе разговора Пола Уилана с родителями. Пол Уилан, по его словам, просил обнародовать запись перед саммитом президентов России и США, который состоится 16 июня в Женеве.Осужденный вновь заявил о своей невиновности. "Не было никакого преступления шпионажа. Секретный процесс без улик доказывает этот факт", утверждает он.Уилан назвал свой арест "похищением американского туриста" и заявил, что его освобождение поддерживают конгрессмены и простые американцы."Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой", - добавил он.Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В августе Уилана этапировали в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.Ранее телеканал CNN сообщил, что американская судья, приговорившая россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы в США, считает целесообразным его обмен на Уилана. Защита Бута выразила надежду, что президент США Джо Байден учтет мнение судьи в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, вышедшему в понедельник, заявил, что Россия открыта для обмена заключенными с США. "Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", - сказал также глава государства.
https://ria.ru/20210615/but-1737006484.html
https://ria.ru/20210610/pomilovanie-1736413551.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, россия, пол уилан, джо байден, сша, в мире
Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США
02:11 15.06.2021 (обновлено: 09:59 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан попросил Джо Байдена вернуть его в США

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой, об этом говорится в аудиозаписи, которое поступило в распоряжение РИА Новости от семьи Уилана.
Брат осужденного Дэвид рассказал, что она сделана 30 мая в ходе разговора Пола Уилана с родителями. Пол Уилан, по его словам, просил обнародовать запись перед саммитом президентов России и США, который состоится 16 июня в Женеве.

"Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства - а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране (в 1979-1981 - ред.) - я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников", - говорит Уилан.

Осужденный вновь заявил о своей невиновности. "Не было никакого преступления шпионажа. Секретный процесс без улик доказывает этот факт", утверждает он.
Уилан назвал свой арест "похищением американского туриста" и заявил, что его освобождение поддерживают конгрессмены и простые американцы.
"Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой", - добавил он.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
01:05
Приговорившая Бута судья предложила обменять его на Уилана
Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. В августе Уилана этапировали в Мордовию, он отбывает наказание в колонии № 17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американская судья, приговорившая россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы в США, считает целесообразным его обмен на Уилана. Защита Бута выразила надежду, что президент США Джо Байден учтет мнение судьи в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.
Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, вышедшему в понедельник, заявил, что Россия открыта для обмена заключенными с США. "Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", - сказал также глава государства.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 10:48
В МИД ответили на вопрос о возможности помилования Уилана
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Виктор БутРоссияПол УиланДжо БайденСШАВ мире
 
 
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