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Пушков высмеял угрозы Кулебы в адрес России и США
Пушков высмеял угрозы Кулебы в адрес России и США - РИА Новости, 16.06.2021
Пушков высмеял угрозы Кулебы в адрес России и США
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание главы МИД Украины Дмитрий Кулебы не признавать касающиеся Киева договоренности президентов России и США. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-15T19:47
2021-06-15T19:47
2021-06-16T08:54
саммит путина и байдена
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мид украины
алексей пушков
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владимир путин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание главы МИД Украины Дмитрий Кулебы не признавать касающиеся Киева договоренности президентов России и США. Он добавил, что Киев много чего не хочет признавать, но его далеко не обо всем спрашивают. Ранее Кулеба заявил, что не признает договоренностей по Украине, которые могут быть достигнуты без ее участия на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. При этом дипломат добавил, что не видит риска, что такое может произойти. Саммит лидеров России и США состоится завтра в Женеве. Главы государств намерены обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
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саммит путина и байдена, россия, дмитрий кулеба, мид украины, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире
Пушков высмеял угрозы Кулебы в адрес России и США
19:47 15.06.2021 (обновлено: 08:54 16.06.2021)
Пушков высмеял главу МИД Украины Кулебу за угрозы не признавать договоренности России и США