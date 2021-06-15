https://ria.ru/20210615/tuva-1737031525.html

В Туве пересмотрят пункты реализации индивидуальной программы развития

В Туве пересмотрят пункты реализации индивидуальной программы развития - РИА Новости, 15.06.2021

В Туве пересмотрят пункты реализации индивидуальной программы развития

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг и члены кабмина республики при поддержке кураторов из числа правительства РФ актуализируют реализацию индивидуальной программы РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:23

2021-06-15T10:23

2021-06-15T10:23

владислав ховалыг

россия

фонд развития промышленности

марат хуснуллин

тандинский район

кызыл

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580589730_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e994d04200b8e965252fe9bd4b0d944c.jpg

КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг и члены кабмина республики при поддержке кураторов из числа правительства РФ актуализируют реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики, исходя из сложившейся ситуации по исполнению намеченных документом планов, сообщает пресс-служба главы республики.Индивидуальная программа развития (ИПР) Тувы утверждена распоряжением правительства РФ от 10 апреля 2020 года. В Индивидуальную программу включено 34 мероприятия (из них 23 организационных и 11 инвестиционных) с общим объемом финансирования на 2020-2024 годы в сумме 5050,54 миллиона рублей.По данным пресс-службы, Ховалыг совместно с Советом гражданских инициатив провел публичные слушания по изменениям в ИПР. Перед членами Совета и участниками заседания выступили вице-премьеры и министры правительства республики, рассказавшие о причинах и сути корректив."Необходимость внесения изменений продиктовано апрельским решением правительства России, которое вынуждено было в силу объективных обстоятельств приостановить на неопределенный срок строительство железной дороги "Кызыл – Курагино" - ключевой пункт программы. Замораживание проекта поставило под большой вопрос достижение поставленных перед республикой национальными проектами целей, главная из которых – снижение бедности и сокращение безработицы", - говорится в сообщении.По данным властей, на строительстве железной дороги предполагалось создать более 15 тысяч рабочих мест, или 60% от численности не имеющих работы на январь 2021 года."Однако это не единственная причина, по которой на втором году реализации программы власти республики вынуждены пересматривать её. Врио главы республики Владислав Ховалыг считает, что корректировать программу необходимо ежегодно с учетом меняющейся экономической конъюнктуры и степенью эффективности каждого из проектов. Его позицию разделяют федеральные кураторы программы. Вице-премьер Марат Хуснуллин, в частности, согласился не только актуализировать её по предложениям властей республики, но и дополнять новыми проектами взамен выбывающих", - отмечается в сообщении.В настоящее время из программы помимо проекта "Кызыл-Курагино" могут быть исключены еще два пункта. Это строительство круглогодичного тепличного комбината в Кызыле и создание оздоровительного комплекса на базе мараловодческого хозяйства "Туран". Сомнения вызвал также проект фабрики по переработке шерсти и производству изделий из нее."Специалисты не уверены в рентабельности полного цикла производства и предлагают ограничиться на первом этапе организацией первичной переработки сырья. Высвобождаемые средства могут быть направлены на организацию производств, которые, по мнению специалистов правительства, точно не будут простаивать. Они, на первый взгляд, не претендуют на большие масштабы и объемы. Однако главное их достоинство – в гарантированном обеспечении рабочих мест и создании условий для появления новых производств", - сообщает пресс-служба.В планах правительства открыть мельницы в Чаа-Хольском и Тандинском районах, молочно-товарные фермы в селах, укрепить техникой фермеров и сельхозпредприятия, чтобы стимулировать расширение сельхозугодий. Есть также предложение выкупить здание Народного банка, попавшее в конкурсную распродажу, чтобы разместить в нем Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонд развития промышленности и другие институты содействия бизнесу и привлечения инвестиций.Прорабатывается также возможность расширения сети туристических баз как одной из быстрорастущих в условиях пандемии и закрытых границ ниш бизнеса. При этом строить их предполагается с учетом возросших требований к качеству турпродуктов.Еще один новый проект программы задуман в развитие существующих. Сегодня идет реконструкция автомобильного пункта пропуска "Хандагайты", которая позволит перевести его с 2022 года на многосторонний режим и откроет границу для других стран, не только сопредельных. В частности, заработает прямой автомобильный коридор в Китай, и для ряда сибирских регионов он будет, как минимум, на 20% короче пути через Бурятию.

https://ria.ru/20210521/otchet-1733307431.html

https://ria.ru/20210514/tuva-1732376976.html

россия

тандинский район

кызыл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав ховалыг, россия, фонд развития промышленности, марат хуснуллин, тандинский район, кызыл, экономика