https://ria.ru/20210615/torgovlya-1737066625.html

"Ъ": мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта

"Ъ": мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта - РИА Новости, 15.06.2021

"Ъ": мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта

Частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском городе Шэньчжэнь может спровоцировать масштабные перебои в мировой контейнерной торговле, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:25

2021-06-15T13:25

2021-06-15T16:30

суэцкий канал

гуандун

гонконг

китай

суэц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999315_689:1020:2516:2048_1920x0_80_0_0_9951d230130edef7c336c899b3a1efd1.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском городе Шэньчжэнь может спровоцировать масштабные перебои в мировой контейнерной торговле, пишет "Коммерсантъ".Причиной перебоев в работе стала вспышка коронавируса в провинции Гуандун. Грузы перенаправили в терминалы Шэкоу, Наньша, а также в Гонконг, однако там не могут вместить все суда. Проблемы возникли также из-за таможенных требований. В результате перераспределения грузов в Шэкоу и Наньша образовались заторы. Обработка контейнеров теперь занимает до семи дней, а общее транзитное время увеличилось до 15-16 дней. Такой коллапс неизбежно сказывается на стоимости перевозок: по мнению экспертов, мировая торговля потеряет больше, чем из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given в марте."Блокировка Суэца затронула 55 тысяч TEU в сутки, но это продолжалось "всего" шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу", — заявил гендиректор Vespucci Maritime Ларс Йенсен. Обстановка должна стабилизироваться к концу лета или началу осени, однако участники рынка уверены, что ситуация спровоцирует дальнейший рост цен на перевозку грузов.

https://ria.ru/20210601/more-1735032902.html

https://ria.ru/20210606/kitay-1735849785.html

суэцкий канал

гуандун

гонконг

китай

суэц

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, гуандун, гонконг, китай, суэц