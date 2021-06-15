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"Ъ": мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта
"Ъ": мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта - РИА Новости, 15.06.2021
"Ъ": мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта
Частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском городе Шэньчжэнь может спровоцировать масштабные перебои в мировой контейнерной торговле, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:25
2021-06-15T16:30
суэцкий канал
гуандун
гонконг
китай
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском городе Шэньчжэнь может спровоцировать масштабные перебои в мировой контейнерной торговле, пишет "Коммерсантъ".Причиной перебоев в работе стала вспышка коронавируса в провинции Гуандун. Грузы перенаправили в терминалы Шэкоу, Наньша, а также в Гонконг, однако там не могут вместить все суда. Проблемы возникли также из-за таможенных требований. В результате перераспределения грузов в Шэкоу и Наньша образовались заторы. Обработка контейнеров теперь занимает до семи дней, а общее транзитное время увеличилось до 15-16 дней. Такой коллапс неизбежно сказывается на стоимости перевозок: по мнению экспертов, мировая торговля потеряет больше, чем из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given в марте."Блокировка Суэца затронула 55 тысяч TEU в сутки, но это продолжалось "всего" шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу", — заявил гендиректор Vespucci Maritime Ларс Йенсен. Обстановка должна стабилизироваться к концу лета или началу осени, однако участники рынка уверены, что ситуация спровоцирует дальнейший рост цен на перевозку грузов.
https://ria.ru/20210601/more-1735032902.html
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суэцкий канал, гуандун, гонконг, китай, суэц
"Ъ": мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта
13:25 15.06.2021 (обновлено: 16:30 15.06.2021)
 
© Depositphotos / edb3_16Контейнеровоз
Контейнеровоз - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Depositphotos / edb3_16

"Ъ": закрытие китайского порта Яньтянь поставило под угрозу мировую торговлю

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском городе Шэньчжэнь может спровоцировать масштабные перебои в мировой контейнерной торговле, пишет "Коммерсантъ".
Причиной перебоев в работе стала вспышка коронавируса в провинции Гуандун. Грузы перенаправили в терминалы Шэкоу, Наньша, а также в Гонконг, однако там не могут вместить все суда. Проблемы возникли также из-за таможенных требований. В результате перераспределения грузов в Шэкоу и Наньша образовались заторы.
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Обработка контейнеров теперь занимает до семи дней, а общее транзитное время увеличилось до 15-16 дней. Такой коллапс неизбежно сказывается на стоимости перевозок: по мнению экспертов, мировая торговля потеряет больше, чем из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given в марте.
"Блокировка Суэца затронула 55 тысяч TEU в сутки, но это продолжалось "всего" шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу", — заявил гендиректор Vespucci Maritime Ларс Йенсен.
Обстановка должна стабилизироваться к концу лета или началу осени, однако участники рынка уверены, что ситуация спровоцирует дальнейший рост цен на перевозку грузов.
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