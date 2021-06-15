https://ria.ru/20210615/tekhosmotr-1737053183.html

Госдума отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

Госдума отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО - РИА Новости, 15.06.2021

Госдума отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

Госдума приняла закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:07

2021-06-15T12:07

2021-06-15T15:50

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО.Ранее его выдача, согласно постановлению "О безопасности дорожного движения", была возможна лишь при прохождении этой процедуры.Нововведения исключили эту норму и одновременно внесли соответствующие изменения в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. В результате для получения полиса водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать проведенный техосмотр."Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно была перенесено в этот закон", — пояснил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Он подчеркнул, что ГИБДД, автостраховщики и Банк России согласны с тем, что обязательное автострахование не должно быть увязано с техническим осмотром и диагностической картой. Вокруг них, как сказал депутат, сложился определенный незаконный бизнес."Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — заметил Аксаков.Еще одна проблема — недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона. В результате, как пояснил председатель комитета Госдумы, люди вынуждены покупать диагностические карты. Поэтому, по его словам, незачем привязывать получение документа об обязательном страховании автогражданской ответственности к диагностической карте и техосмотру. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736480082.html

https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html

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россия, анатолий аксаков, осаго, авто, госдума рф, общество