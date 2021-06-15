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Москвичам пообещали "великую сушь"
Москвичам пообещали "великую сушь" - РИА Новости, 15.06.2021
Москвичам пообещали "великую сушь"
Сухая и жаркая погода ожидает жителей Москвы на следующей неделе, прогнозируют синоптики центра погоды "Фобос". РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:48
2021-06-15T18:48
2021-06-15T18:48
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сухая и жаркая погода ожидает жителей Москвы на следующей неделе, прогнозируют синоптики центра погоды "Фобос".В ночь на 16 июня Москву пересечет атмосферный фронт, что приведет к небольшим дождям. Однако после этого жители города могут забыть об осадках до середины следующей недели, прогнозируют специалисты. В ближайшие дни температура в Москве поднимется до 27 градусов, а с пятницы столбики термометра достигнут отметки +28 — +31. При этом в ночное время также будет теплая погода — до +18 градусов. Синоптики предупредили о повышении риска природных пожаров, так как засуха в почве только усилится.
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погода, центр "фобос", москва, общество
Москвичам пообещали "великую сушь"
Синоптики пообещали москвичам "великую сушь" в ближайшие дни