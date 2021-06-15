https://ria.ru/20210615/sush-1737128369.html

Москвичам пообещали "великую сушь"

Москвичам пообещали "великую сушь" - РИА Новости, 15.06.2021

Москвичам пообещали "великую сушь"

Сухая и жаркая погода ожидает жителей Москвы на следующей неделе, прогнозируют синоптики центра погоды "Фобос". РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:48

2021-06-15T18:48

2021-06-15T18:48

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сухая и жаркая погода ожидает жителей Москвы на следующей неделе, прогнозируют синоптики центра погоды "Фобос".В ночь на 16 июня Москву пересечет атмосферный фронт, что приведет к небольшим дождям. Однако после этого жители города могут забыть об осадках до середины следующей недели, прогнозируют специалисты. В ближайшие дни температура в Москве поднимется до 27 градусов, а с пятницы столбики термометра достигнут отметки +28 — +31. При этом в ночное время также будет теплая погода — до +18 градусов. Синоптики предупредили о повышении риска природных пожаров, так как засуха в почве только усилится.

https://ria.ru/20210615/zhara-1737005088.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, общество