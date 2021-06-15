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В Бурятии будут судить мужчину, отрубившего пальцы пятилетней племяннице
В Бурятии будут судить мужчину, отрубившего пальцы пятилетней племяннице - РИА Новости, 15.06.2021
В Бурятии будут судить мужчину, отрубившего пальцы пятилетней племяннице
Мужчина, отрубивший два пальца 5-летней племяннице за то, что она сломала его планшет, предстанет перед судом в Бурятии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:32
2021-06-15T11:57
россия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мужчина, отрубивший два пальца 5-летней племяннице за то, что она сломала его планшет, предстанет перед судом в Бурятии, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 31 августа 2020 года с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос. Вечером отец уехал, девочка осталась с дядей в лесу. Племянница играла с планшетом родственника и случайно его сломала. Пьяный мужчина разозлился и ударил ребенка топором по пальцам руки. Раненую девочку мужчина привел домой и оставил там. Родители, увидев окровавленную руку дочери, вызвали скорую помощь.Добавляется, что СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении дяди девочки, он обвиняется в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия", а также в "угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью"."Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - сообщается на сайте ведомства.
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россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
В Бурятии будут судить мужчину, отрубившего пальцы пятилетней племяннице
11:32 15.06.2021 (обновлено: 11:57 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина, отрубивший два пальца 5-летней племяннице, предстанет перед судом в Бурятии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мужчина, отрубивший два пальца 5-летней племяннице за то, что она сломала его планшет, предстанет перед судом в Бурятии, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 31 августа 2020 года с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос. Вечером отец уехал, девочка осталась с дядей в лесу. Племянница играла с планшетом родственника и случайно его сломала. Пьяный мужчина разозлился и ударил ребенка топором по пальцам руки. Раненую девочку мужчина привел домой и оставил там. Родители, увидев окровавленную руку дочери, вызвали скорую помощь.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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Добавляется, что СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении дяди девочки, он обвиняется в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия", а также в "угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью".
"Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - сообщается на сайте ведомства.
 
РоссияРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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