https://ria.ru/20210615/sud-1737046759.html

В Бурятии будут судить мужчину, отрубившего пальцы пятилетней племяннице

В Бурятии будут судить мужчину, отрубившего пальцы пятилетней племяннице - РИА Новости, 15.06.2021

В Бурятии будут судить мужчину, отрубившего пальцы пятилетней племяннице

Мужчина, отрубивший два пальца 5-летней племяннице за то, что она сломала его планшет, предстанет перед судом в Бурятии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:32

2021-06-15T11:32

2021-06-15T11:57

россия

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мужчина, отрубивший два пальца 5-летней племяннице за то, что она сломала его планшет, предстанет перед судом в Бурятии, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 31 августа 2020 года с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос. Вечером отец уехал, девочка осталась с дядей в лесу. Племянница играла с планшетом родственника и случайно его сломала. Пьяный мужчина разозлился и ударил ребенка топором по пальцам руки. Раненую девочку мужчина привел домой и оставил там. Родители, увидев окровавленную руку дочери, вызвали скорую помощь.Добавляется, что СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении дяди девочки, он обвиняется в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия", а также в "угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью"."Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - сообщается на сайте ведомства.

https://ria.ru/20210610/arest-1736467909.html

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россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия