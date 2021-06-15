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В Чикаго четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке
В Чикаго четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке - РИА Новости, 15.06.2021
В Чикаго четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке
Четыре человека погибли, не менее трех получили ранения при стрельбе в Чикаго, сообщает местный телеканал WGN9 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:10
2021-06-15T16:10
2021-06-15T16:14
чикаго
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, не менее трех получили ранения при стрельбе в Чикаго, сообщает местный телеканал WGN9 со ссылкой на полицию.По данным правоохранителей, стрельба произошла в 05.30 по местному времени (13.30 мск) во время домашней вечеринки на юге города.Один из пострадавших находится в критическом состоянии. По данным полиции, среди госпитализированных есть ребенок.
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чикаго, в мире
В Чикаго четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке
16:10 15.06.2021 (обновлено: 16:14 15.06.2021)
В Чикаго четыре человека погибли, трое пострадали при стрельбе на вечеринке