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В Чикаго четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке

В Чикаго четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке - РИА Новости, 15.06.2021

В Чикаго четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке

Четыре человека погибли, не менее трех получили ранения при стрельбе в Чикаго, сообщает местный телеканал WGN9 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:10

2021-06-15T16:10

2021-06-15T16:14

чикаго

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, не менее трех получили ранения при стрельбе в Чикаго, сообщает местный телеканал WGN9 со ссылкой на полицию.По данным правоохранителей, стрельба произошла в 05.30 по местному времени (13.30 мск) во время домашней вечеринки на юге города.Один из пострадавших находится в критическом состоянии. По данным полиции, среди госпитализированных есть ребенок.

https://ria.ru/20210612/chikago-1736785744.html

чикаго

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чикаго, в мире