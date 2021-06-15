https://ria.ru/20210615/strelba-1737050939.html

Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео

Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео - РИА Новости, 15.06.2021

Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина открыл огонь по туристам в Пицунде. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:57

2021-06-15T11:57

2021-06-15T14:41

гудаутский район

абхазия

сочи

происшествия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина открыл огонь по туристам в Пицунде.На записи слышны одиночные выстрелы, а также крики очевидцев.Инцидент произошел в ресторане пансионата "Самшитовая роща". Пострадали двое россиян: одного ранили в область стопы и колен, второго — в область левой ноги и таза, сообщил Sputnik Абхазия. Их отвезли сначала в больницу в Гаграх, а затем — в Сочи. Стрелявшего — Дмитрия Пилию, 1978 года рождения, жителя села Лыхны Гудаутского района — взяли под стражу.Российское консульство и представительство МВД в Абхазии выясняют обстоятельства ЧП.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/strelba-1736856691.html

гудаутский район

абхазия

сочи

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2021

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Кадры стрельбы в "Самшитовой роще" Абхазии В Абхазии мужчина открыл стрельбу по туристам в пансионате «Самшитовая роща». По информации МВД Абхазии, установлено, что стрельбу по туристам в "Самшитовой роще" открыл 43-летний Дмитрий Пилия, проживающий в селе Лыхны и ранее неоднократно привлекавшийся за различные правонарушения. 2021-06-15T11:57 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гудаутский район, абхазия, сочи, происшествия