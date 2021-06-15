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Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео
Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео - РИА Новости, 15.06.2021
Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина открыл огонь по туристам в Пицунде. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:57
2021-06-15T11:57
2021-06-15T14:41
гудаутский район
абхазия
сочи
происшествия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина открыл огонь по туристам в Пицунде.На записи слышны одиночные выстрелы, а также крики очевидцев.Инцидент произошел в ресторане пансионата "Самшитовая роща". Пострадали двое россиян: одного ранили в область стопы и колен, второго — в область левой ноги и таза, сообщил Sputnik Абхазия. Их отвезли сначала в больницу в Гаграх, а затем — в Сочи. Стрелявшего — Дмитрия Пилию, 1978 года рождения, жителя села Лыхны Гудаутского района — взяли под стражу.Российское консульство и представительство МВД в Абхазии выясняют обстоятельства ЧП.
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/strelba-1736856691.html
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Кадры стрельбы в "Самшитовой роще" Абхазии
В Абхазии мужчина открыл стрельбу по туристам в пансионате «Самшитовая роща». По информации МВД Абхазии, установлено, что стрельбу по туристам в "Самшитовой роще" открыл 43-летний Дмитрий Пилия, проживающий в селе Лыхны и ранее неоднократно привлекавшийся за различные правонарушения.
2021-06-15T11:57
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гудаутский район, абхазия, сочи, происшествия
Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео
11:57 15.06.2021 (обновлено: 14:41 15.06.2021)
Момент стрельбы по российским туристам в пансионате в Абхазии попал на видео