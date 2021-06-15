https://ria.ru/20210615/strelba-1737009102.html

Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в Техасе

Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в Техасе - РИА Новости, 15.06.2021

Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в Техасе

Полиция американского города Остин (штат Техас) сообщила о задержании второго подозреваемого в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения, один... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T01:59

2021-06-15T01:59

2021-06-15T01:59

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полиция американского города Остин (штат Техас) сообщила о задержании второго подозреваемого в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения, один из пострадавших позднее скончался.О задержании первого подозреваемого в стрельбе полиция сообщила на прошлой неделе.Отмечается, что подозреваемый - 17-летний афроамериканец.Стрельба произошла в Остине в ночь на субботу. О мотивах подозреваемых пока не сообщается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/strelba-1736856691.html

остин

сша

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остин, сша, техас, в мире