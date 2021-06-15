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Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в Техасе
Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в Техасе - РИА Новости, 15.06.2021
Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в Техасе
Полиция американского города Остин (штат Техас) сообщила о задержании второго подозреваемого в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения, один... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T01:59
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полиция американского города Остин (штат Техас) сообщила о задержании второго подозреваемого в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения, один из пострадавших позднее скончался.О задержании первого подозреваемого в стрельбе полиция сообщила на прошлой неделе.Отмечается, что подозреваемый - 17-летний афроамериканец.Стрельба произошла в Остине в ночь на субботу. О мотивах подозреваемых пока не сообщается.
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остин, сша, техас, в мире
Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в Техасе
01:59 15.06.2021
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Eric Gay

Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в Техасе, при которой ранили 14 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Полиция американского города Остин (штат Техас) сообщила о задержании второго подозреваемого в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения, один из пострадавших позднее скончался.
О задержании первого подозреваемого в стрельбе полиция сообщила на прошлой неделе.
"Департамент полиции Остина... задержал Иеремию Рошона Лиланда Джеймса Табба за нападение при отягчающих обстоятельствах в связи со стрельбой в субботу в центре Остина", - сообщается в пресс-релизе полиции.
Отмечается, что подозреваемый - 17-летний афроамериканец.
Стрельба произошла в Остине в ночь на субботу. О мотивах подозреваемых пока не сообщается.
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