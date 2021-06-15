https://ria.ru/20210615/strana-1737010983.html

ВЦИОМ: половина россиян не видит угроз целостности страны

ВЦИОМ: половина россиян не видит угроз целостности страны - РИА Новости, 15.06.2021

ВЦИОМ: половина россиян не видит угроз целостности страны

Половина россиян считают, что целостности России сейчас ничего не угрожает, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T03:06

2021-06-15T03:06

2021-06-15T03:06

россия

"общественные мнения"

вциом

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Половина россиян считают, что целостности России сейчас ничего не угрожает, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что 79% россиян поддерживают внесение в Конституцию поправки о защите суверенитета и целостности нашей страны и нерушимости государственной границы, не поддерживают поправку 12%.Половина респондентов (52%) считают, что сейчас территориальной целостности России ничего не угрожает. Убеждены в наличие таких угроз 39% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20200708/1574042978.html

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2021

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россия, "общественные мнения", вциом, общество