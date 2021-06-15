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ВЦИОМ: половина россиян не видит угроз целостности страны
ВЦИОМ: половина россиян не видит угроз целостности страны - РИА Новости, 15.06.2021
ВЦИОМ: половина россиян не видит угроз целостности страны
Половина россиян считают, что целостности России сейчас ничего не угрожает, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T03:06
2021-06-15T03:06
россия
"общественные мнения"
вциом
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Половина россиян считают, что целостности России сейчас ничего не угрожает, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что 79% россиян поддерживают внесение в Конституцию поправки о защите суверенитета и целостности нашей страны и нерушимости государственной границы, не поддерживают поправку 12%.Половина респондентов (52%) считают, что сейчас территориальной целостности России ничего не угрожает. Убеждены в наличие таких угроз 39% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, "общественные мнения", вциом, общество
ВЦИОМ: половина россиян не видит угроз целостности страны
03:06 15.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Половина россиян считает, что целостности страны ничего не угрожает, следует из опроса ВЦИОМ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Половина россиян считают, что целостности России сейчас ничего не угрожает, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что 79% россиян поддерживают внесение в Конституцию поправки о защите суверенитета и целостности нашей страны и нерушимости государственной границы, не поддерживают поправку 12%.
Половина респондентов (52%) считают, что сейчас территориальной целостности России ничего не угрожает. Убеждены в наличие таких угроз 39% опрошенных.
"Те, кто убежден в существовании угроз для территориальной целостности России, чаще всего в качестве таких называли Америку (настраивает другие страны против России, 29%), Украину (хочет вернуть Крым, 26%), Китай (хочет отобрать Дальний Восток, 14%), враждебно настроенные по отношению к РФ страны (11%), а также НАТО (10%)", - говорится в результатах исследования.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Павел Крашенинников - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля 2020, 10:43
В УК появится статья о нарушении территориальной целостности страны
 
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