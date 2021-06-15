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В ГД внесли проект о внесудебном исключении ссылок из поисковых систем
В ГД внесли проект о внесудебном исключении ссылок из поисковых систем - РИА Новости, 15.06.2021
В ГД внесли проект о внесудебном исключении ссылок из поисковых систем
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский внес в нижнюю палату парламента... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T21:33
2021-06-15T22:23
сергей боярский
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский внес в нижнюю палату парламента законопроект о внесудебном исключении из поисковых систем ссылок на сайты с нелегальным контентом. Документ опубликован на сайте думской базы данных.Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается, что правообладателями могут создаваться информационные системы, содержащие базы данных указателей страниц, на которых без разрешения правообладателя или иного законного основания размещена информация, нарушающая авторские или смежные прав. Такие информационные систем включаются в специальный реестр информационных систем указателей страниц, который ведет Роскомнадзор.Отмечается, что оператор поисковой системы прекращает выдачу в поисковиках ссылок, содержащихся в такой информационной системе, не позднее шести часов с момента включения в нее сведений о них.По мнению автора законопроекта, такой срок принятия мер апробирован на практике и обусловлен тем, что владельцы нелегальных интернет-ресурсов пытаются отслеживать блокируемые ссылки и в автоматическом режиме генерировать дублирующие указатели страниц для их включения в результаты поисковой выдачи, в связи с чем важнейшее значение приобретает именно скорость реагирования на незаконные действия нарушителей.Кроме этого, документ предусматривает, что при наличии у владельца сайта доказательств, подтверждающих правомерность размещения на принадлежащем ему сайте в интернете объектов авторских или смежных прав, он вправе направить владельцу информационной системы указателей страниц заявление об исключении из нее, с приложением имеющихся доказательств.Также проектом предусматривается исключение ответственности операторов поисковой системы перед правообладателями и пользователями за ограничение доступа к информации, обусловленное выполнением требований, установленных законом.
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60
сергей боярский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество
В ГД внесли проект о внесудебном исключении ссылок из поисковых систем
21:33 15.06.2021 (обновлено: 22:23 15.06.2021)
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu

В ГД внесли проект о внесудебном исключении ссылок с нелегальным контентом из поисковых систем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский внес в нижнюю палату парламента законопроект о внесудебном исключении из поисковых систем ссылок на сайты с нелегальным контентом. Документ опубликован на сайте думской базы данных.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается, что правообладателями могут создаваться информационные системы, содержащие базы данных указателей страниц, на которых без разрешения правообладателя или иного законного основания размещена информация, нарушающая авторские или смежные прав. Такие информационные систем включаются в специальный реестр информационных систем указателей страниц, который ведет Роскомнадзор.
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Отмечается, что оператор поисковой системы прекращает выдачу в поисковиках ссылок, содержащихся в такой информационной системе, не позднее шести часов с момента включения в нее сведений о них.
По мнению автора законопроекта, такой срок принятия мер апробирован на практике и обусловлен тем, что владельцы нелегальных интернет-ресурсов пытаются отслеживать блокируемые ссылки и в автоматическом режиме генерировать дублирующие указатели страниц для их включения в результаты поисковой выдачи, в связи с чем важнейшее значение приобретает именно скорость реагирования на незаконные действия нарушителей.
Кроме этого, документ предусматривает, что при наличии у владельца сайта доказательств, подтверждающих правомерность размещения на принадлежащем ему сайте в интернете объектов авторских или смежных прав, он вправе направить владельцу информационной системы указателей страниц заявление об исключении из нее, с приложением имеющихся доказательств.
Также проектом предусматривается исключение ответственности операторов поисковой системы перед правообладателями и пользователями за ограничение доступа к информации, обусловленное выполнением требований, установленных законом.
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Сергей БоярскийФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФОбщество
 
 
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