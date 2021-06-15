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Эксперт рассказал, когда могут одобрить "Спутник V" в Евросоюзе
Эксперт рассказал, когда могут одобрить "Спутник V" в Евросоюзе - РИА Новости, 15.06.2021
Эксперт рассказал, когда могут одобрить "Спутник V" в Евросоюзе
Медицинские власти Евросоюза могут одобрить российскую вакцину "Спутник V" в июле, считает директор итальянского научно-исследовательского института... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T20:47
2021-06-15T20:47
2021-06-15T20:47
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
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РИМ, 15 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Медицинские власти Евросоюза могут одобрить российскую вакцину "Спутник V" в июле, считает директор итальянского научно-исследовательского института "Спалланцани" Франческо Вайя."Спутник V" в настоящее время проходит процедуру постепенной экспертизы ЕМА (Европейского агентства по лекарственным средствам)."Мы видим, что итальянские власти призывают европейское агентство EMA ускорить рассмотрение ("Спутника V"). Чем больше у нас вакцин, тем лучше. Из того, что мне известно, и, как мне кажется, июль мог стать адекватной датой для того, чтобы дать ответ на запрос Российского фонда (РФПИ – ред.)", - сказал Вайя РИА Новости.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название " Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.
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коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet
Эксперт рассказал, когда могут одобрить "Спутник V" в Евросоюзе
Директор НИТ "Спалланцани" рассказал, когда могут одобрить "Спутник V" в Евросоюзе