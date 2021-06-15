https://ria.ru/20210615/sputnik-1737011195.html

Источник: санкции США могут сорвать создание в России спутника для Анголы

Источник: санкции США могут сорвать создание в России спутника для Анголы - РИА Новости, 15.06.2021

Источник: санкции США могут сорвать создание в России спутника для Анголы

Производство в России спутника связи AngoSat-2 для Анголы оказалось под угрозой срыва из-за американских санкций, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T03:14

2021-06-15T03:14

2021-06-15T09:57

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ангола

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Производство в России спутника связи AngoSat-2 для Анголы оказалось под угрозой срыва из-за американских санкций, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он связал это с тем, что США с мая 2021 года полностью запретили поставки в Россию своей космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR.По словам источника, отказ в поставке электроники потребует пересмотра схемотехнических решений в спутнике и согласования их с заказчиком.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017-го, но вскоре после выведения на орбиту связь пропала.В апреле 2018 года стороны договорились о строительстве AngoSat-2. Сначала созданием снова занялась "Энергия", но в мае 2020-го ангольская сторона настояла на передаче работ "Информационным спутниковым системам имени Решетнева" (ИСС, предприятие "Роскосмоса").В октябре 2020 года ИСС сообщила, что стыковку AngoSat-2 с модулем полезной нагрузки планируется провести в России в апреле 2021-го. На тот момент МПН находился в Европе, где в него устанавливалось ретрансляционное оборудование.Запуск ракетой-носителем "Протон-М" запланирован на март 2022 года с Байконура.

https://ria.ru/20210607/roskosmos-1736008314.html

https://ria.ru/20210614/sanktsii-1736902273.html

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в мире, россия, космос - риа наука, ангола