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Источник: санкции США могут сорвать создание в России спутника для Анголы
Источник: санкции США могут сорвать создание в России спутника для Анголы - РИА Новости, 15.06.2021
Источник: санкции США могут сорвать создание в России спутника для Анголы
Производство в России спутника связи AngoSat-2 для Анголы оказалось под угрозой срыва из-за американских санкций, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T03:14
2021-06-15T09:57
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Производство в России спутника связи AngoSat-2 для Анголы оказалось под угрозой срыва из-за американских санкций, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Он связал это с тем, что США с мая 2021 года полностью запретили поставки в Россию своей космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR.По словам источника, отказ в поставке электроники потребует пересмотра схемотехнических решений в спутнике и согласования их с заказчиком.В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017-го, но вскоре после выведения на орбиту связь пропала.В апреле 2018 года стороны договорились о строительстве AngoSat-2. Сначала созданием снова занялась "Энергия", но в мае 2020-го ангольская сторона настояла на передаче работ "Информационным спутниковым системам имени Решетнева" (ИСС, предприятие "Роскосмоса").В октябре 2020 года ИСС сообщила, что стыковку AngoSat-2 с модулем полезной нагрузки планируется провести в России в апреле 2021-го. На тот момент МПН находился в Европе, где в него устанавливалось ретрансляционное оборудование.Запуск ракетой-носителем "Протон-М" запланирован на март 2022 года с Байконура.
https://ria.ru/20210607/roskosmos-1736008314.html
https://ria.ru/20210614/sanktsii-1736902273.html
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в мире, россия, космос - риа наука, ангола
Источник: санкции США могут сорвать создание в России спутника для Анголы
03:14 15.06.2021 (обновлено: 09:57 15.06.2021)
 
CC0 / skeeze / Вид Земли
Вид Земли - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
CC0 / skeeze /

Источник сообщил, что санкции США могут сорвать создание в России спутника для Анголы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Производство в России спутника связи AngoSat-2 для Анголы оказалось под угрозой срыва из-за американских санкций, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"США не дают разрешения европейской компании Airbus на поставку в Россию модуля полезной нагрузки (МПН) с ретрансляционным оборудованием для ангольского спутника AngoSat-2 из-за наличия в нем американской электронной компонентной базы", — сказал собеседник агентства.

Он связал это с тем, что США с мая 2021 года полностью запретили поставки в Россию своей космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR.
По словам источника, отказ в поставке электроники потребует пересмотра схемотехнических решений в спутнике и согласования их с заказчиком.
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В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017-го, но вскоре после выведения на орбиту связь пропала.
В апреле 2018 года стороны договорились о строительстве AngoSat-2. Сначала созданием снова занялась "Энергия", но в мае 2020-го ангольская сторона настояла на передаче работ "Информационным спутниковым системам имени Решетнева" (ИСС, предприятие "Роскосмоса").
В октябре 2020 года ИСС сообщила, что стыковку AngoSat-2 с модулем полезной нагрузки планируется провести в России в апреле 2021-го. На тот момент МПН находился в Европе, где в него устанавливалось ретрансляционное оборудование.
Запуск ракетой-носителем "Протон-М" запланирован на март 2022 года с Байконура.
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