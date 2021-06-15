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Полицейские под Курском спасли ребенка, которого пытался задушить мужчина
Полицейские под Курском спасли ребенка, которого пытался задушить мужчина - РИА Новости, 15.06.2021
Полицейские под Курском спасли ребенка, которого пытался задушить мужчина
Полицейские в Курской области спасли двухлетнего ребенка, которого пытался задушить пьяный мужчина, сообщает во вторник следственное управление СК России по... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:23
2021-06-15T16:23
2021-06-15T17:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. Полицейские в Курской области спасли двухлетнего ребенка, которого пытался задушить пьяный мужчина, сообщает во вторник следственное управление СК России по региону.По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 июня в селе Большое Долженково Октябрьского района."Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в домовладении совместно с двухлетним ребенком, с целью убийства начал его душить. Прибывшие сотрудники полиции потребовали <...> отпустить ребенка, на что обвиняемый не отреагировал, продолжая преступные действия. После применения сотрудниками полиции физической силы к обвиняемому малолетний ребенок был освобожден", — говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего."В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы", — информирует следствие.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия
Полицейские под Курском спасли ребенка, которого пытался задушить мужчина
16:23 15.06.2021 (обновлено: 17:17 15.06.2021)
Под Курском полицейские спасли двухлетнего ребенка, которого пытался задушить пьяный мужчина
ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости.
Полицейские в Курской области
спасли двухлетнего ребенка, которого пытался задушить пьяный мужчина, сообщает во вторник следственное управление СК России
по региону.
По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 июня в селе Большое Долженково Октябрьского района
.
"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в домовладении совместно с двухлетним ребенком, с целью убийства начал его душить. Прибывшие сотрудники полиции потребовали <...> отпустить ребенка, на что обвиняемый не отреагировал, продолжая преступные действия. После применения сотрудниками полиции физической силы к обвиняемому малолетний ребенок был освобожден", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
"В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы", — информирует следствие.