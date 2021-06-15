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Ушел из жизни летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов

Ушел из жизни летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов - РИА Новости, 15.06.2021

Ушел из жизни летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов

Скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов.

2021-06-15T18:05

2021-06-15T18:05

2021-06-15T18:05

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На счету космонавта 3 полета. В 1969 году Владимир Шаталов участвовал в первой в мире стыковке кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Дважды выходил на орбиту в качестве командира корабля. С 1987 по 1991 год был начальником Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. Награжден семью орденами и множеством медалей. Владимиру Шаталову было 93 года.

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Ушел из жизни летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов Скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов. На счету космонавта 3 полета. В 1969 году Владимир Шаталов участвовал в первой в мире стыковке кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Дважды выходил на орбиту в качестве командира корабля. С 1987 по 1991 год был начальником Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. Награжден семью орденами и множеством медалей. Владимиру Шаталову было 93 года. 2021-06-15T18:05 true PT0M53S

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