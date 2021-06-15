Эксперт оценил шансы Киева на получение плана действий по членству в НАТО
14:14 15.06.2021 (обновлено: 14:16 15.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Директор Института анализа политики Руслан Бортник оценил шансы Киева на вступление в НАТО
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Шансы на получение Киевом плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2022 году незначительные – около 20%, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ". По его словам, Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году.
"Шансы незначительные есть (на получение ПДЧ в 2022 году – ред.), а шансы на членство в НАТО вообще мизерные сегодня. А вот шансы по получению ПДЧ незначительные, и я их оцениваю на следующий год процентов в 20", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
По его мнению, получение Киевом плана действий по членству возможно только на фоне очередного витка обострения отношений между НАТО и Россией. "ПДЧ не дает Украине никаких прав и возможностей, ПДЧ не гарантирует Украине защиту членами НАТО, но сам факт предоставления ПДЧ или разговоры вокруг него может быть использован для шантажа России и для провоцирования России", - уверен эксперт.
Бортник считает, что НАТО демонстрирует готовность не учитывать российские "красные линии" в части невступления Украины в альянс, а также готовность отказаться от ряда принципов и правил, чтобы Россия не смогла использовать Донбасс в качестве "якоря" для евроатлантической интеграции Украины.
Вместе с тем, как считает политолог, в итоговой декларации саммита НАТО подтверждено, что позиция альянса в отношении Украины остается прежней. "С одной стороны НАТО не готова сегодня предоставлять Украине ПДЧ или другие расширенные форматы сотрудничества, и НАТО не готова давать Украине гарантии безопасности. С другой стороны, НАТО хочет сохранить надежду части украинских политических элит и части украинского народа на наличие шанса вступления в НАТО и, таким образом, сохранить сферу влияния на Украину. Вот между попыткой сохранить контроль и не взять на себя обязательства находится это заявление (итоговая декларация – ред.) НАТО", - отметил Бортник.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.