https://ria.ru/20210615/shansy-1737077688.html

Эксперт оценил шансы Киева на получение плана действий по членству в НАТО

Эксперт оценил шансы Киева на получение плана действий по членству в НАТО - РИА Новости, 15.06.2021

Эксперт оценил шансы Киева на получение плана действий по членству в НАТО

Шансы на получение Киевом плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2022 году незначительные – около 20%, считает директор украинского Института анализа и... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:14

2021-06-15T14:14

2021-06-15T14:16

россия

дмитрий кулеба

руслан бортник

верховная рада украины

нато

андерс фог расмуссен

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Шансы на получение Киевом плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2022 году незначительные – около 20%, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ". По его словам, Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году."Шансы незначительные есть (на получение ПДЧ в 2022 году – ред.), а шансы на членство в НАТО вообще мизерные сегодня. А вот шансы по получению ПДЧ незначительные, и я их оцениваю на следующий год процентов в 20", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.По его мнению, получение Киевом плана действий по членству возможно только на фоне очередного витка обострения отношений между НАТО и Россией. "ПДЧ не дает Украине никаких прав и возможностей, ПДЧ не гарантирует Украине защиту членами НАТО, но сам факт предоставления ПДЧ или разговоры вокруг него может быть использован для шантажа России и для провоцирования России", - уверен эксперт.Бортник считает, что НАТО демонстрирует готовность не учитывать российские "красные линии" в части невступления Украины в альянс, а также готовность отказаться от ряда принципов и правил, чтобы Россия не смогла использовать Донбасс в качестве "якоря" для евроатлантической интеграции Украины.Вместе с тем, как считает политолог, в итоговой декларации саммита НАТО подтверждено, что позиция альянса в отношении Украины остается прежней. "С одной стороны НАТО не готова сегодня предоставлять Украине ПДЧ или другие расширенные форматы сотрудничества, и НАТО не готова давать Украине гарантии безопасности. С другой стороны, НАТО хочет сохранить надежду части украинских политических элит и части украинского народа на наличие шанса вступления в НАТО и, таким образом, сохранить сферу влияния на Украину. Вот между попыткой сохранить контроль и не взять на себя обязательства находится это заявление (итоговая декларация – ред.) НАТО", - отметил Бортник.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210614/bayden-1737000208.html

https://ria.ru/20210614/ukraina-1737000992.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, руслан бортник, верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, киев, украина, в мире