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Хинштейн рассказал о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации
Хинштейн рассказал о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 15.06.2021
Хинштейн рассказал о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн просит генпрокурора Игорю Краснову взять под контроль... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T22:37
2021-06-15T22:37
2021-06-15T22:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн просит генпрокурора Игорю Краснову взять под контроль проведение проверок по факту нелегальной продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса в интернете.Парламентарий в своем письме обратил внимание на то, что в СМИ и соцсетях появились материалы о предоставлении нелегальных услуг по продаже в интернете сертификатов о прививке от COVID-19."В связи с вышеизложенным, прошу вас взять под контроль проведение процессуальных проверок по факту предоставления таких нелегальных услуг и принять меры прокурорского реагирования", - написал Хинштейн в своем обращении к генпрокурору, опубликованном в его Telegram-канале.По его мнению, учитывая фиксируемый рост числа заразившихся коронавирусом в июне 2021 года, а также недостаточные темпы вакцинации в стране, развитие "черного" рынка поддельных сертификатов о вакцинации и занесение информации о прививке в федеральный регистр вакцинированных приобретает характер угрозы государственным интересам и безопасности россиян.
https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, александр хинштейн, общество
Хинштейн рассказал о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации
Депутат Госдумы Хинштейн рассказал о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации