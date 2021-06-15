https://ria.ru/20210615/sertifikaty-1737146335.html

Хинштейн рассказал о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации

Хинштейн рассказал о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 15.06.2021

Хинштейн рассказал о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн просит генпрокурора Игорю Краснову взять под контроль... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T22:37

2021-06-15T22:37

2021-06-15T22:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

госдума рф

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн просит генпрокурора Игорю Краснову взять под контроль проведение проверок по факту нелегальной продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса в интернете.Парламентарий в своем письме обратил внимание на то, что в СМИ и соцсетях появились материалы о предоставлении нелегальных услуг по продаже в интернете сертификатов о прививке от COVID-19."В связи с вышеизложенным, прошу вас взять под контроль проведение процессуальных проверок по факту предоставления таких нелегальных услуг и принять меры прокурорского реагирования", - написал Хинштейн в своем обращении к генпрокурору, опубликованном в его Telegram-канале.По его мнению, учитывая фиксируемый рост числа заразившихся коронавирусом в июне 2021 года, а также недостаточные темпы вакцинации в стране, развитие "черного" рынка поддельных сертификатов о вакцинации и занесение информации о прививке в федеральный регистр вакцинированных приобретает характер угрозы государственным интересам и безопасности россиян.

https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, александр хинштейн, общество